Pasaules čempionātā orientēšanās sportā Latvijas komanda gūst devīto vietu

Ar Latvijas vīriešu komandas izcīnīto devīto vietu Norvēģijā beidzies pasaules čempionāts orientēšanās sportā, portālu "Delfi" informēja Latvijas Orientēšanās federācijā (LOF). Latvijas sieviešu komanda stafetē izcīnīja 13. vietu.

Vīriešu konkurencē startēja 36 komandas un jau pirmajā etapā par pārsteigumu parūpējās Austrālijas orientierists Henrijs Maknultijs, kurš stafetes maiņu nodeva vienlaicīgi ar somu Aleksi Niemi. Trešajā vietā čehs Pavels Kubats, bet aiz viņa – baltkrievs Andrejs Salins.

Latvijas komandā pirmo etapu veica Mārtiņš Sirmais, kurš aizvietoja garajā distancē traumu guvušo Artūru Pauliņu. 2006. un 2008. gada Eiropas čempionāta sudraba medaļnieks Sirmais stafeti nodeva 2012. gada pasaules čempionam Edgaram Bertukam, esot 12. vietā un līderim zaudējot tikai nieka 14 sekundes, informēja LOF.

Bertuks otrajā etapā pakāpās par divām pozīcijām, tikmēr pārliecinoši savu distanci veica jau divas zelta medaļas šajā čempionātā izcīnījušais norvēģis Olafs Lundanes, kurš par 33 sekundēm apsteidza somu Elisasu Kukku, bet trešais maiņu nodeva zviedrs Emīls Svensks.

Latvijas komanda, pirms Rūdolfa Zērņa došanās pēdējā etapā, pirmajai vietai zaudēja jau trīs minūtes un 53 sekundes, taču Rūdolfam neizdevās iekļūt pirmajā sešiniekā – viņš Latvijai izcīnīja devīto vietu.

Zelta medaļu ieguva Zviedrija, kā pārstāvis Gustavs Bergmans pēdējā etapā bija vislabākais, par 1,34 minūtēm apsteidzot somu Miku Kirmulu, bet bronzas medaļu Francijai sarūpēja tās līderis Lukas Basets. Latvija uzvarētājiem zaudēja septiņas minūtes un 35 sekundes.

Sieviešu grupā stafetē startēja 30 komandas, un no Latvijas izlases pirmajā etapā devās Līga Valdmane. Visātrāk 4,5 kilometru distanci veica zviedriete Līna Stranda, kura par 44 sekundēm apsteidza titulēto šveicieti Sabīni Hausvirtu, bet trešā stafeti nodeva Anastasija Rudņeva no Krievijas, kura no līderes atpalika par 45 sekundēm.

Līga Valdmane stafeti Laurai Vīķei nodeva, esot 13. pozīcijā un zaudējot četras minūtes un 10 sekundes. Laura pakāpās par vienu vietu, bet no otrā etapa līderes, jaunās orientēšanās talanta juniores Simonas Eiberzoldas no Šveices, kura spēja par sešām sekundēm apsteigt šī brīža orientēšanās zvaigzni Tūvi Aleksandersoni, atpalika jau par deviņām minūtēm un 18 sekundēm.

Pēdējā etapā, tikai finiša taisnē apsteidzot šveicieti Jūliju Džeikobu, zelta medaļu Zviedrijai izcīnīja Karolīna Olsone, bet pieredzējusī Krievijas orientieriste Natālija Gemplere saglabāja savai valstij bronzas medaļu. Tikmēr no Latvijas komandas trešo etapu veikusī Sandra Grosberga finišēja 13. vietā – Latvijas komanda uzvarētājām zaudēja 12 minūtes un 18 sekundes.