Pasaules kausa posmā rollerslēpošanā Igaunijā Latvijas sportistiem lielākie panākumi sprintā

Latvijas pārstāvji lieliski nostartējuši pagājušās nedēļas beigās Igaunijas slēpošanas centrā Otepē notikušajā Pasaules kausa posmā rollerslēpošanā, izcīnot vienu uzvaru un trīs otrās vietas. Par šiem panākumiem parūpējās madonieši Raimo Vīgants pieaugušajos un Lauris Kaparkalējs junioros, kā arī rīdziniece Samanta Krampe juniorēm. Dalībnieku vidū bija arī tādi titulēti slēpotāji kā Aleksandrs Boļšunovs, Aleksejs Červotkins un Natālija Ņeprajeva, informē slēpotāju pārstāvis Ivars Bācis.

Pēc panākumiem pirms mēneša sezonas pirmajā Pasaules kausa posmā Slovākijā Latvijas izlases rollerslēpotāji izcīnīja vairākas godalgas arī otrajā posmā Igaunijā, kur pieaugušo un junioru grupās kopā sacentās pāri par simts rollerslēpotājiem no Norvēģijas, Zviedrijas, Krievijas, Itālijas, Ukrainas, Slovākijas, Čehijas, Igaunijas, Latvijas. Veiksmīgākā mūsu sportistiem bija pirmā no trim sacensību dienām, proti, 1,3km sprints brīvajā stilā.

Lai arī kvalifikācijā no 43 startējušajiem viņš uzrādīja sesto laiku, līderim zaudējot faktiski sešas sekundes un no trijnieka atpaliekot vairāk nekā divas sekundes, tomēr finālā kārtējo reizi taktiski ļoti labi nobrauca Raimo Vīgants. Madonietis izšķirošajā kārtā pārspēja visus konkurentus, tuvākie no kuriem bija zviedrs Ēriks Silfvers un norvēģis Patriks Kristofersens, svinot šosezon otro uzvaru. Jūlija beigās Slovākijā Raimo izcīnīja pirmo vietu 15km brīvajā stilā ar masu startu. Ziemā ļoti pārliecinošu uzvaru pasaules čempionātā U-23 klasiskā stila sprintā izcīnījušais krievs Aleksandrs Terentjevs beigās palika piektais, bet Boļšunovs vien tālajā 24.vietā. Masu statu distancē, kurā pirms mēneša madonietis svinēja uzvaru, šoreiz Vīgants finišēja 13.vietā, bet 15km klasiskajā stilā, kur pirmo vietu ieguva Boļšunovs, Raimo uzrādīja devīto laiku (+1:49,6).

Vienīgā, kura mūsu komandā šoreiz spēja iegūt divas godalgas, bija Samanta Krampe. Kaut arī 18 gadus vecā rīdziniece sprinta kvalifikācijā vairāk nekā 20 junioru dalībnieču konkurencē uzrādīja tikai devīto laiku (+13 sek.), finālā par mūsu pārstāvi ātrāk spēja nobraukt tikai 16 gadus vecā un talantīgā Krievijas slēpotāja Aleksandrs Kazakova. Vēl vienu otro vietu Krampe izcīnīja 26km distancē brīvajā stilā ar masu startu, kur pusotru sekundi zaudēja Kazakovai, bet par trim apsteidza tuvāko sekotāju Lauru Mortanju no Itālijas. Samanta Krampe līdz ar to atkārtoja Slovākijas panākumu, jo ar divām otrajām vietām atzīmējās arī Pasaules kausa pirmajā posmā.

Ceturto godalgu Latvijai nopelnīja Lauris Kaparkalējs, kurš bija otrais ātrākais junioriem sprintā, piekāpjoties tikai slovākam Jahimam Cenekam. Arī pirms četrām nedēļām Slovākijā madonietis Kaparkālējs ieguva otro vietu, pie tāda panākuma tiekot 15km brīvajā stilā ar masu startu. Tikmēr Igaunijā 26km brīvajā stilā ar masu startu labāko vietu no mūsējiem ieguva siguldietis Rainers Paeglis, kurš junioru konkurencē finišēja sestajā vietā (+1,6 sek.). Šajā distancē labākais starts pieaugušo grupā sievietēm sanāca madonietei Kitijai Auziņai, kura 29 dalībnieču konkurencē noturējās lielajā grupā ar divdesmit slēpotājām un finišēja septītajā vietā (+1,2 sek.). Uzvarēja čehiete Sandra Šucova, bet otrajā vietā ierindojās Natālija Ņeprajeva, kura ziemā Oberstdorfā pasaules čempionātā ieguva divas sudraba medaļas.

Trešais pasaules kausa posms notiks šajā nedēļas nogalē Madonā.