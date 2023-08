Pasaules kausā rollerslēpošanā Madonā piedalīsies 130 sportisti no 10 valstīm

No 18. līdz 20. augustam "Smeceres sils" trasē un Madonas pilsētas ielās norisināsies Pasaules kausa posms rollerslēpošanā, kas vienlaikus junioru grupā būs arī pasaules čempionāts. Dalību sacensībās pieteikuši 130 sportisti no 10 pasaules valstīm, informēja organizatori.

Sacensību pirmajā dienā "Smeceres sils" trasē no plkst. 9.00 norisināsies sacensības klasikā ar individuālo startu, kur juniori sacentīsies 7,5 km un 10 km garā trasē, bet elites grupas sportisti, attiecīgi, 10km un 15km distancē. Sestdien norisināsies skatītāju iecienītākā distance – 200 metru sprints uz vienas no centrālajām ielām Madonā – Raiņa ielas. Kvalifikācija sāksies no plkst. 16.00, ceturtdaļfināli no plkst. 17.30, bet izšķirošās cīņas no plkst. 18.00. Svētdien, no plkst. 10.00 sacensības noslēgsies ar masu startu pilsētas ielās, kur pirmās trasē veikt 15 kilometru distanci, dosies juniores un sievietes, 11.15 juniori puiši, bet 12.15, sacensību dienu noslēgs, elites grupas vīri.

PK posmam Madonā dalību pieteikuši sportisti no tādām valstīm kā Kazahstāna, Taipeja, Itālija, Vācija, Zviedrija, Ukraina, Lietuva, Latvija, Igaunija, Norvēģija. Vislielākā sportistu pārstāvniecība - no Latvijas (28), Ukrainas (26), Kazahstānas (20), Itālijas (16) un Zviedrijas (13).

Pasākuma apmeklētāji ir aicināti izbaudīt arī kultūras programmu, par ko parūpējusies Madonas novada pašvaldība – piektdien, plkst. 19.00 plānota sacensību atklāšanas ceremonija, pēc kuras uzstāsies grupa "Džentlmeņu špagats", savukārt sestdien, pēc apbalvošanas ceremonijas, plkst. 19.30 muzikālo baudījumu sniegs "Elza Rozentāle Corporate Quintet". Arī sacensību starplaikos gaidāma izklaides programma.

Pirmais 2023. gada sezonas posms no 13. līdz 17. jūlijam tika aizvadīts Ščučinskā, Kazahstānā, otrais posms sekos Madonā, bet PK sezona no 8. līdz 10. septembrim noslēgsies Itālijā.

Pirmais Pasaules kauss rollerslēpošanā Latvijā tika rīkots 2004. gadā – Priekuļos, bet Madonā šogad plānots aizvadīt jau astoto Pasaules kausa posmu, 2019. gadā organizēts pasaules čempionāts. Pērn notikušajā PK posmā Latvijas sportistiem izdevās vairākkārt kāpt uz goda pjedestāla, starp tiem: Kitija Auziņa, Samanta Krampe, Lauris Kaparkalējs, Raimo Vīgants, Niks Saulītis, Rainers Paeglis.