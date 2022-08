Pasaules klases rollerslēpošanas sacīkstēs Madonā pulcēsies sportisti no 13 valstīm

No 25. līdz 28. augustam, "Smeceres sils" trasē un Madonas ielās plānots aizvadīt Pasaules kausa un Pasaules junioru čempionātu rollerslēpošanā. Sacensībās dalību pieteikuši 108 sportisti no 13 valstīm, kuri savā starpā sacentīsies četrās sacensību dienās. Latviju sacensībās pārstāvēs vismaz 20 sportisti.

Madonas posmā sportisti sacentīsies klasikas, komandu sprinta, 200M un masu starta (brīvajā stilā) distancēs. Pieaugot distanču slēpošanas vasaras paveida popularitātei pasaulē, dalību augusta izskaņā gaidāmajās sacīkstēs pieteikušas 13 valstu izlases: Čīles, Kazahstānas, Taipejas, Igaunijas, Vācijas, Itālijas, Norvēģijas, Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas, Polijas, Slovākijas un Ukrainas.

"Ar junioru izlasi aktīvi gatavojamies gaidāmajai ziemas sezonai, vienlaikus Madonā gaidāmais Pasaules čempionāts junioriem ir viens no sezonas atskaites punktiem. Esam aizvadījuši divas nometnes Madonā un Priekuļos, un gatavošanās process noris pēc plāna. Prieks, ka Samanta Krampe un Lauris Kaparkalējs parādīja labus rezultātus Norvēģijas PK posmā, kas ļauj cerēt uz līdzīgiem rezultātiem Otepē un Madonā. Pozitīvi ir tas, ka sportistiem kuri ir apmeklējuši Latvijas Olimpiskās vienības slodzes testu, fiziskie rādītāji ir uzlabojušies un rekomendācijas no LOV ārstiem sakrīt ar mūsu plāniem," saka Latvijas junioru slēpošanas izlases treneris Roberts Slotiņš. "Šī ir mana pirmā pieredze šādā amatā, bet šķiet, ka esmu iestrādājies diezgan labi. Man patīk, tas ko daru un tas ir svarīgi. Nupat vēl pats biju profesionāls sportists, tāpēc zinu, ko sportists vēlas sagaidīt no trenera. Vērtīgi ir arī tas, ka ir otrs treneris Aivars Rehemaa, ar kuru varam izrunāt nianses, lai izveidotu sportistiem pēc iespējas atbilstošāku plānu."

Latvijas izlase PK posmā un PČ junioriem sekojoša: Raimo Vīgants, Lauris Kaparkalējs, Edijs Eiduks, Rainers Paeglis, Sandijs Suhānovs, Samanta Krampe, Kitija Auziņa, to papildinās rollerslēpošanas izlase: Elza Bleidele, Linda Kaparkalēja, Elizabete Slotiņa, Niks Saulītis, Jēkabs Skolnieks.

Aizgājušajā ziemas sezonā, Pekinas olimpiskajās spēlēs, vadošais Latvijas slēpotājs Raimo Vīgants 1,5 km sprintā izcīnīja 20. vietu, kas ir augstākā, kādu Latvijas slēpotāji ir izcīnījuši OS. Par gatavošanās posmu vasaras sezonai, viņš stāsta: "pēc ziemas sezonas ieturētā pauze nebija pārāk liela, aprīlis bija nedaudz mierīgāks, bet maijā treniņu process atgriezās ierastajā ritmā. Konkrētus mērķus sezonai šobrīd grūti nospraust, jo Norvēģijas posmā negāja tā kā vēlētos, bet skaidrs tas, ka jāturpina. Ņemot vērā, ka dalībnieku skaits šogad ir visai augsts, arī posmos Otepē un Madonā ceru uz sīvu konkurenci."

Pirmais 2022. gada sezonas posms aizvadīts Norvēģijā, kur arī Latvijas sportistiem novērojami panākumi, otrais posms no 19. līdz 21. augustam norisināsies Otepē (Igaunija), tam sekos Madona, bet PK sezona no 9. līdz 11. septembrim noslēgsies Itālijā.

Pirmais Pasaules kauss rollerslēpošanā Latvijā tika rīkots 2006. gadā – Priekuļos, bet Madonā šogad plānots aizvadīt jau septīto Pasaules kausa posmu, 2019. gadā organizēts pasaules čempionāts. Pērn notikušajā PK posmā Latvijas sportistiem izdevās vairākkārt kāpt uz goda pjedestāla, starp tiem: Lauris Kaparkalējs, Samata Krampe, Raimo Vīgants.