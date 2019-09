Peldētājs Jurijs Semjonovs nodrošina sev vietu Tokijas paralimpiskajās spēlēs

Parapeldētājs no Daugavpils Jurijs Semjonovs pasaules čempionātā. startējot 100 metru peldējumā uz muguras (S8), ar rezultātu 1:09,89 minūtes izcīnījis ceturto vietu. Līdz ar to Semjonovs kļuva pirmo sportists no Latvijas, kurš oficiāli nodrošinājis savu dalību Tokijas paralimpiskajās spēlēs, informēja Latvijas Paralimpiskā komiteja.

Pirmajā peldējumā Semjonovs veica distanci 1:11,68 minutēs , nodrošinot sev iespēju startēt finālpeldējumā. Finālā, sacenšoties ar pārstāvjiem no ASV, Spānijas, Dānijas, Jaunzēlandes, Brazīlijas un Austrālijas, Jurijs Semjonovs pēc pirmajiem nopeldētajiem 50 metriem bija otrajā vietā, divas sekundes atpaliekot no amerikāņa Roberta Grizvolta. Turpinājumā viņš sacentās ar Spānijas un Austrālijas pārstāvjiem un izcīnīja ceturto vietu.

Pirmo vietu ieguva amerikānis Grizvolts ar rezultātu 1:03.47, otrajā vietā Austrālijas pārstāvis Džesse Ongles ar rezultātu 1:09,00, savukārt trešajā vietā spānis Inigo Jopis Sancs ar rezultātu 1:09,23.

Pasaules čempionāts parapeldēšanā norisinās no 9. septembra līdz 15. septembrim, Londonas Olimpiskā parka peldbaseinā. Semjonovs startē trīs disciplīnās – 100m peldējumā uz muguras (4.vieta, 1:09,89), 100m peldējumā brasā (11.septembris), kā arī 50m peldējumā brīvajā stilā (13.septembris).