Pilsētas svētku laikā Daugavā norisināsies Rīgas kauss burāšanā

Daugavā pie Vanšu tilta 19. un 20. augustā notiks ikgadējie burāšanas svētki jeb Rīgas kausa izcīņa, informē Rīgas sporta burāšanas centrs.

Sacensības notiks sadarbībā ar Rīgas Brīvostu, tām norisinoties pilsētas svētku laikā. Rīgas sporta burāšanas centrs, kas ir viens no sportiskākajiem un aktīvākajiem jaunajiem jahtklubiem Rīgā, šīs regates organizēšanu ir pārņēmis kopš 2016. gada, kad centrs uzsāka savu darbību. Regate katru gadu pulcē vairāk nekā 100 dažāda vecuma burātājus, kas šogad startēs sešās dažādās jahtu klasēs. Rīgas kausa regatē var piedalīties ikviens - gan pieredzējuši burātāji, gan tie, kas savas burāšanas gaitas ir uzsākuši pavisam nesen. Tās ir vietēja mēroga sacensības, un tie ir burāšanas svētki sportistiem un burāšanas entuziastiem.

Regatē piedalās gan lielas un ne tik lielas kruīza jahtas ar komandas lielumu līdz pat desmit personām un vairāk, gan nopietnas sporta jahtas, kas regulāri piedalās dažādās sacensībās Latvijā un ārpus tās, gan neliela izmēra sporta jahtiņas, kur komandā ir vien divi burātāji.

Rīgas kausā plāno piedalīties arī tādas nopietnas komandas kā "Thora Sailing Team" un "Project A1 Sailing Team", kas tikko ir atgriezušās no pasaules čempionāta, ko bieži dēvē par burāšanas olimpiskajām spēlēm. Dalībnieku vidū būs arī Latvijas burāšanas asociācijas jahta "Spaniel", kas tikko atgriezusies no "Tall ship races 2023", kur Latvijas burātāji trešajā posmā ieguva pirmo vietu C klasē.

Latvijas Sporta burāšanas asociācija darbojas, lai šim sporta veidam piesaistītu jauniešus, un tieši tāljūras burāšanai. Būs arī burātāju komanda, kas regatē piedalīsies ar vienu no senākajām burājošajām jahtām Latvijā – jahtu "Varavīksne", kam šogad rit jau 102. gads. Tā piedalīsies tautas klasē, kas ir jahtu klase, kurā var pieteikties un startēt sacensībās jahtas, kas dažādu iemeslu dēļ ikdienā nav nopietni sporta burātāji.

Sacensību programma:

19. augusts

08:30 – 10:30 Dalībnieku reģistrācija

Rīgas sporta burāšanas centrā, Ķīpsalā, Matrožu ielā 15

11:00 Atklāšanas ceremonija

Rīgas sporta burāšanas centrā, Ķīpsalā, Matrožu ielā 15

12:30 Starti

Beneteau PLATU25 un STAR, LAT LYS jahtu klasēm Daugavas akvatorijā

(interesentiem iespēja vērot sacensības no abiem Daugavas krastiem)

16:00 Pēdējais iespējamais starts

20. augusts

11:00 Kapteiņu sapulce

Rīgas sporta burāšanas centrā, Ķīpsalā, Matrožu ielā 15

12:00 Starti

Beneteau PLATU25 un STAR, LAT LYS jahtu klasēm Daugavas akvatorijā

(interesentiem iespēja vērot sacensības no abiem Daugavas krastiem)

16:00 Pēdējais iespējamais starts

Dienas noslēgumā apvalvošana

Rīgas sporta burāšanas centrā, Ķīpsalā, Matrožu ielā 15

*Programmā minētie starta laiki var tikt mainīti, ņemot vērā laika apstākļus. Sacensību nobeigums uz ūdens abas dienas būs ap pulksten 17.00, kas arī var mainīties, ņemot vērā laikapstākļus.