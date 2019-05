Pirmais uz 'Yonex Latvia International' ierodas Trinidadas un Tobago badmintonists

Pirmdien, 27.maijā Latvijā sāk ierasties dalībnieki uz Pasaules reitinga badmintona turnīru "Yonex Latvia International", kas no 30.maija līdz 2.jūnijam notiks Jelgavā.

Kā pirmais Rīgas lidostā ar vēlo Lufthansa reisu 23:45 piezemēsies spēlētājs Naims Mohameds no Latvijai radniecīgās Trinidas & Tobago. Šogad "Yonex Latvia International" piedalās 262 spēlētāji no 40 valstīm, tai skaitā arī Austrālijas, Malaizijas, Indijas, Bahreinas, ASV, Peru un Čīles.

Otrdienas rītā Latvijā ieradīsies spēlētāji arī no Čīles, Indijas, ASV un Austrālijas, savukārt malaizieši Latvija ieradīsies trešdien, tad pat, kad vairums no "Yonex Latvia International" dalībniekiem. "Citus gadus visvairāk dalībnieku iebrauc trešdienā, taču šogad mums iebraukšana ir izlīdzsvarota trijās dienās. Otrdien ierodas vairākas lielās delegācijas, kā arī vairums no tiesnešiem, kuriem trešdien notiks Eiropas badmintona konfederācijas rīkots tiesnešu atestācijas seminārs. Savukārt ceturtdien ierodas spēlētāji, kuri jau iekļuvuši pamatturnīrā, kurš sāksies piektdien plkst 13:00 pēc turnīra oficiālās atklāšanas," skaidro "Yonex Latvia International" direktors un Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds.

Izmantojot iespēju, otrdien, 28.maijā plkst. 10:00, Trinidas un Tobago badmintona spēlētājs Naims Mohameds viesosies Jelgavas 4.vidusskolā, lai sapulcinātajiem skolēniem stāstītu gan par Trinidadu un Tobago, gan badmintonu, gan arī par saviem plāniem Latvijas turnīrā.

Naims Mohameds ir 22 gadus vecs badmintona spēlētājs, kurš vienlaicīgi ir sertificēts arī kā Pasaules badmintona federācijas 1.līmeņa treneris. Kā savus augstākos sasniegumus badmintonā Naims Mohameds uzskaita izcīnītās zelta un bonzas medaļas Karību čempionātā. Iepriekš viņš ir piedalījās vairākos Pasaules reitinga turnīros Jamaikā, Surinamā, Malaizijā, Gvatemalā, Peru un Argentīnā, taču labāk viņam veicās Pasaules reitinga turnīros junioru vecumā, 2014. gadā izcīnot bronzas medaļas Argentīnas un Gvatemalas Pasaules reitinga junioru turnīros.

Otrdienas vakarā no plkst. 17:30 Naims Mohameds piedalīsies brīvajā treniņā LLU Sporta centrā kopā ar citiem spēlētājiem, kuri jau būs ieradušies Latvijā.

Badmintonistiem, kuri ieradīsies Latvijā agrāk, kā arī paliks ilgāk pēc turnīra, būs iespēja pilnvērtīgi trenēties Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sporta centrā. "Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir ilgstošs turnīra sadarbības partneris. Ļoti daudz dalībnieku un arī tiesneši uzturas LLU labiekārtotajās kopmītnēs. Dalībniekiem tradicionāli tiek rīkota tikšanās Jelgavas pilī. Badmintona iespējas universitātē vairo arī ārvalstu spēlētāju interesi no tām valstīm, kurās badmintons ir viens no populārākajiem sporta veidiem. LLU studentiem ir badmintona treniņi trīs reizes nedēļā, un šogad šo iespēju izmantoja LLU studenti no Ķīnas, Indijas, Šrilankas, Bangladešas, Pakistānas, Francijas, Čehijas, Moldovas un Krievijas," stāsta Kristians Rozenvalds.

Nākamajā nedēļā pēc "Yonex Latvia International" Lietuvas pilsētā Paņevežos notiks Pasaules reitinga turnīrs "RSL Lithuania International", kurā piedalīsies arī daudzi spēlētāji no Latvijas turnīra. Daļa no viņiem uz Lietuvu dosies ar autobusu uzreiz pēc Latvijas turīra, bet daudzi spēlētāji līdz 5.jūnijam trenēsies Latvijā, tai skaitā spēlētāji no Austrālijas, Malaizijas, Čīles, Indijas, Nīderlandes, Slovēnijas, Krievijas un Ukrainas.