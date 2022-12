Plēsnieks pasaules čempionātā izcīna desmito vietu

Latvijas svarcēlājs Artūrs Plēsnieks otrdien Bogotā pasaules čempionātā izcīnīja desmito vietu sacensībās svara kategorijā līdz 102 kilogramiem.

Startējot B grupas sacensībās, Plēsnieks summā pacēla 373 kilogramus, kas bija labākais rezultāts no 18 B un C grupās startējušajiem sportistiem. Vēlāk A finālā Latvijas pārstāvi pārspēja deviņi no desmit sportistiem.

Plēsnieks raušanas disciplīnu sāka ar paceltu 161 kilogramu, nākamais mēģinājums ar 165 kilogramiem nebija sekmīgs, tomēr ar otro piegājienu viņš par četriem kilogramiem uzlaboja savu rezultātu. Grūšanā latvietis pacēla 200, 205 un 208 kilogramus smagus stieņus.

Par pasaules čempionu kļuva katarietis Ibrahims Faress Elbahs, kurš summā pacēla 391 (174+217) kilogramu. Čempions par vienu kilogramu pārspēja irāni Rezu Dehdaru (177+213), bet par diviem - armēni Samvelu Gasparjanu (175+214).

Tikmēr Daniela Ivanova, kura piedalījās sacensībās svara kategorijā līdz 76 kilogramiem, B grupā ar 212 kilogramiem uzrādīja piekto rezultātu deviņu svarcēlāju konkurencē, bet noslēgumā ieņēma 16.vietu starp 20 svarcēlājām.

Raušanā Ivanova ar otro piegājienu pacēla 92 kilogramus, bet trešajā mēģinājumā ar 95 kilogramiem viņa netika pie ieskaitīta rezultāta. Grūšanā vispirms tika pacelti 120 kilogrami, bet nākamie divi mēģinājumi ar trīs kilogramiem smagāku stieni nebija sekmīgi. Par čempioni kļuva ēģiptiete Sāra Samida Ahmeda, kura summā pacēla 261 (113+148) kilogramu. Sudrabs ar rezultātu 247 (109+138) kilogrami tika amerikānietei Martai Annai Rodžersai, bet bronzas godalgu izcīnīja Suhjona Kima no Dienvidkorejas, kura summā pacēla 245 (108+137) kilogramus.

Jau ziņots, ka svara kategorijā līdz 73 kilogramiem Ritvars Suharevs ieņēma 14.vietu, bet svarā līdz 89 kilogramiem Armands Mežinskis un Artūrs Vasiļonoks bija attiecīgi 11. un 20.pozīcijā.