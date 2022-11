Pretinieka slimības dēļ pajukusi Bolotņika sestdienas cīņa Londonā

Britu boksera Kreiga Ričardsa saslimšanas dēļ sestdien Londonā nenotiks latvieša Ričards Bolotņika cīņa par Pasaules boksa asociācijas (WBA) starptautiskā čempiona jostu pussmagajā svarā, vēsta pats Lielbritānijas sportists un organizatori.

Abu duelis bija paredzēts sestdien Londonā, un uzvarētājs nākotnē jau varētu pretendēt uz cīņu par pasaules čempiona jostu. Tomēr Ričardss ringā pret Bolotņiku vismaz pagaidām neaizies, tāpēc duelis ir atcelts.

ℹ️ Illness has ruled Craig Richards out of Saturday's fight with Ricards Bolotniks on the #WhyteFranklin undercard.

We wish Craig a speedy recovery ahead of a big 2023. pic.twitter.com/rVowaL2kO1