Prezentēta Tokijas olimpisko spēļu lāpa

2020. gada Tokijas Vasaras olimpisko spēļu rīkotāji prezentējusi oficiālo lāpu, kas pēc gada sāks ceļu uz sacensību norises vietu.

Lāpa izgatavota no alumīnija un sver 1,2 kilogramus. Skatoties no augšas, lāpa atgādina sakuras ziedu, kas ir Japānas nacionālais simbols. Lāpas dizainu veidoja Tokudzina Josioka.

Tokijas olimpisko spēļu uguns stafete sāksies 2020. gada 20. martā, taču vēl nav oficiāli paziņots stafetes maršruts.

2020. gadā Tokijā notiks 32. vasaras olimpiskās spēles, un tās risināsies laika posmā no 24.jūlija līdz 9. augustam.

