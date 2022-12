Razma nervus kutinošā duelī PČ otrajā kārtā zaudē divkārtējam čempionam

Latvijas spēcīgākais šautriņu metējs Madars Razma ceturtdien piedzīvoja zaudējumu spraigā Profesionālās šautriņu korporācijas (PDC) rīkotā pasaules čempionāta otrajā kārtā.

Razma aizraujošā cīņā ar 1-3 piekāpās divkārtējam pasaules čempionam Gerijam Andersonam no Skotijas, kurš pasaules rangā ir augstajā 11. vietā.

Latvietis nebūt nebija tik tālu, lai pacīnītos par uzvaru. Katrā no četriem setiem bija nepieciešami maksimāli nepieciešamie pieci legi - abi šautriņu metēji spēkojās ļoti sīvi. Trešajā setā Razma bija ļoti tuvu, lai pārņemtu vadību visā cīņā ar 2-1 un spertu soli pretī uzvarai, taču viņš seta izskaņā izniekoja divas lieliskas iespējas to noslēgt.



Kaut arī dueļa turpinājumā Razma pakutināja pieredzējušajam Andersonam nervus, pārspēt viņu neizdevās.

Zīmīgi, ka tieši ceturtdien Andersonam, kurš pasaules čempionātā uzvarēja 2015. un 2016. gadā, apritēja 52 gadi.

ANDERSON WINS A CLASSIC!!

Every set went 3-2 there, but Anderson has enough to get through!#WCDarts | R2

