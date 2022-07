Reizniece-Ozola ievēlēta par Eiropas Šaha savienības prezidenta vietnieci

Šahiste un bijusī politiķe Dana Reizniece-Ozola pagājušajā nedēļā notikušajā Eiropas Šaha savienības (ECU) Ģenerālajā asamblejā tika ievēlēta par organizācijas viceprezidenti, informē ECU.

Uz trešo termiņu ECU prezidenta amatā tika ievēlēts Zurabs Azmaiparašvili no Gruzijas, vienlaikus apstiprinot viņa piedāvāto komandu, kurā bija prezidenta vietnieka amata kandidāte Reizniece-Ozola, viceprezidenti Gunnars Bjornsons no Islandes un Malkolms Peins no Anglijas, ģenerālsekretārs Teodors Corbadzoglu no Grieķijas un mantzinis Jons Serbans Dobronauteanu no Rumānijas.

No 49 balsstiesīgajiem biedriem šo komandu atbalstīja 44, divi biļeteni bija tukši, bet trīs - nederīgi.

Pēc tam notika balsojums par vēl trīs viceprezidentiem un šos amatus ieguva Alojzije Jankovičs no Horvātijas, Eva Repkova no Slovākijas un Žans Mišels Rapērs no Monako.

Reizniece-Ozola kā prezidenta vietniece strādās arī ECU valdē un pildīs prezidenta pienākumus viņa prombūtnes laikā.

Iepriekšējos četrus gadus lielmeistare Reizniece-Ozola bija ECU viceprezidente, bet kopš pērnā gada janvāra viņa ir arī Starptautiskās Šaha federācijas (FIDE) rīkotājdirektore un valdes priekšsēdētāja vietniece.