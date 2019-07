Rīgas 'Grand Prix' posmā šahā uzvar Šahrijars Mamedjarovs

Šaha "Grand Prix" posma finālā Rīgā trešdien uzvarētājs izšķīrās tikai pēdējā partijā, tā sauktajā armagedonā, kurā uzvaru ar 5:4 pēc triju dienu cīņām pār franču lielmeistaru Maksimu Vašjē-Lagravu izcīnīja Azerbaidžānas šahists Šahrijars Mamedjarovs.

Pirmajā "Grand Prix" fināla partijā pirmdien uzvarēja ar baltajām figūrām spēlējušais Azerbaidžānas pārstāvis, bet dienu vēlāk Francijas šahists arī ar baltajām figūrām revanšējās.

Trešdien uzvarētājs bija jānoskaidro partijās ar saīsinātu apdomas laiku. Vispirms tiks spēlētas divas partijas ar apdomas laiku 25 minūtes plus desmit sekundes par katru gājienu. Pirmajam ar baltajām figūrām spēlējot Mamedjarovam, abas partijas beidzās neizšķirti.

Cīņa bija jāturpina divās desmit minūšu partijās ar desmit papildu sekundēm par gājienu. Arī tās beidzās neizšķirti.

Pirmā uzvarētā partija trešdien ar melnajām figūrām padevās Azerbaidžānas pārstāvim, kad pretinieks spēlē ar laika kontroli piecas minūtes un trīs sekundes par gājienu bija spiests padoties neizbēgama mata draudu priekšā.

Tomēr nākamajā partijā ar melnajām figūrām panākumu svinēja jau Vašjē-Lagravs, kad melno bandinieks nenovēršami grasījās pārvērsties par dāmu.

Rīgas "Grand Prix" uzvarētājs izšķīrās tā sauktajā armagedonā, kurā ar baltajām figūrām spēlēja Francijas pārstāvis. Viņam bija piecas minūtes apdomas laika, kamēr pretiniekam - par minūti mazāk un divas papildu sekundes par katru gājienu pēc 60.gājiena. Vašjē-Lagravam noteikti bija jāuzvar, bet Mamedjarovs svinēja uzvaru partijā un turnīrā, ja panāktu kaut neizšķirtu.

Pēc aptuveni 20 gājieniem nedaudz labāku pozīciju saglabāja Francijas šahists, pēc tam jau nedaudz labāk veicās Azerbaidžānas pārstāvim. Spēles un turnīra likteni izšķīra vairāki neprecīzi francūža gājieni pēc 40.gājiena. Aizvien jūtamākā laika trūkumā Vašjē-Lagravs divreiz kļūdījās, un lielu materiālu zaudējumu priekšā Francijas lielmeistars padevās.

"Kad uzvari, turnīru var uzskatīt par izdevušos," pēc turnīra sarunā ar aģentūru LETA teica Mamedjarovs. "Kopumā man pirms tam bija grūts periods šahā, kad jau kļuva grūti noticēt, ka pēc kārtējā neveiksmīgā turnīra nākamo iespējams vinnēt. Kopš pagājušā gada septembra neveiksmīgi spēlēju vismaz septiņos turnīros pēc kārtas. Šīs man bija grūtas sacensības, un, protams esmu priecīgs."

"Sāku turnīru ar ne pārāk labu sniegumu, taču centos spēlēt pēc iespējas labāk. Un kādu laiku man tas izdevās," paškritiski savu sniegumu Rīgā komentēja Vašjē-Lagravs.

Iepriekšējās "Grand Prix" Rīgas turnīra kārtās Vašjē-Lagravs, kura reitings pirms turnīra bija 2775 punkti, ar 1,5:0,5 pārspēja čehu Dāvidu Navaru un Veselinu Topalovu no Bulgārijas un Krievijas šahistu Aleksandru Griščuku. Mamedjarovs ar reitingu 2765 punkti ar tādu pašu rezultātu pieveica Krievijas lielmeistaru Daņiilu Dubovu, ar 2,5:1,5 – Janu Dudu no Polijas un ar 1,5:0,5 - ASV šahistu Vesliju So.

"Grand Prix" turnīra Rīgā balvu fonds ir 130 000 eiro, kamēr sacensību seriāla kopējais prēmiju apjoms ir 800 000 eiro. Sezonas pirmo divu vietu ieguvēji kvalificēsies 2020.gada pasaules čempionāta pretendentu turnīram, kurā šahisti cīnīsies par iespēju sēsties pie viena galdiņa ar planētas čempionu Magnusu Kārlsenu no Norvēģijas.

Katrā "Grand Prix" posmā piedalās 16 no pasaules labākajiem šahistiem, spēkojoties izslēgšanas sacensību formātā. Kopumā seriālā startē 21 šahists, katram no viņiem piedaloties trijos no četriem "Grand Prix" etapiem.