Rīgas līča regate: stipra vēja dēļ atceļ posmu, līderi lietuvieši un latvieši

Sakarā ar drošības apsvērumiem stiprā vēja dēļ ir atcelti šodienas starti Rīgas līča regatē ("Gulf of Riga Regatta 2019" jeb GoRR) posmā no Kuresāres ostas Sāmsalā uz Roņu salu, informē rīkotāji.

Saskaņā ar meteoroloģiskām prognozēm vēja stiprums brāzmās Rīgas līcī šodien pārsniedz 20 metrus sekundē. Organizatori pārplānoja turpmāko regates programmu, bet tikmēr krastā palikušajiem dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt izglītojošus seminārus - gan par vides jautājumiem, gan specifiski par burāšanu.

"Tāda ir burāšana un mums kā organizatoriem un reizē arī visiem dalībniekiem ar to ir jārēķinās, ka dažkārt sacensībās var nākties ieviest neplānotas korekcijas. Esam pakārtoti dabas spēkiem, kuru ietekmē sacensības var atcelt, pārcelt vai dažkārt vienkārši iepauzēt, kā tas notiek šodien. Šādus lēmumus parasti pieņem sacensību galvenais tiesnesis, un drošības apsvērumi ir primārie," skaidro viens no regates organizatoriem un Latvijas Zēģelētāju savienības pārstāvis Valters Romans. Viņš arī piebilst, ka, lai arī šodienas posms ir atcelts, šā brīža prognoze liecina, ka pārējās sacensību dienas notiks un regate rīt dosies uz Roņu salu, bet parīt, 29.jūnijā atgriezīsies Kuivižos. Izmaiņas vien varētu skart, tā saucamās, īsās distances, kas iepriekš bija paredzētas noslēdzošajā sacensību dienā.

Līdz šim GoRR jau ir notikuši divi posmi no sākotnēji paredzētajiem pieciem – pirmais posms no Rojas uz Montu Sāmsalā un tālāk no Montu ostas uz Kuresāri tās pašas salas ietvaros. Katrā no paredzētajiem posmiem tiek noskaidroti arī atsevišķi posmu uzvarētāji. Līdz šim uz posmu pjedestāliem ir kāpušas šādas komandas:

Pirmajā, 25.jūnija, posmā no Rojas uz Montu (Igaunijā):

• ORC klasē komanda no Lietuvas EXTREME, kapteinis Aistis Kalanavičius (buras numurs LTU-1620)

• LYS1 klasē komanda no Latvijas PROJECT A1, kapteinis Jānis Norde (buras numurs LAT-424)

• LYS2 klasē komanda no Latvijas TERRADO, kapteinis Romans Mickevics (buras numurs LAT-572)

Otrajā, 26.jūnija, posmā no Montu uz Kuresāri (Sāmsalā):

• ORC klasē komanda no Lietuvas EXTREME, kapteinis Aistis Kalanavičius (buras numurs LTU-1620)

• LYS1 klasē komanda no Latvijas EXTRA BRUT, kapteinis Aleksejs Aleksejevs (buras numurs LAT-577)

• LYS2 klasē komanda no Igaunijas CASTOR, kapteinis Joosep Laus (buras numurs EST-39)

Lai arī sacensību uzvarētāji tiks noskaidroti 29.jūnijā Kuivižos, tomēr provizoriskie rezultāti rāda, ka pēc pirmajiem diviem posmiem šā brīža laureāti kopvērtējumā ir Lietuvas un Latvijas jahtas.

• ORC klasē komanda no Lietuvas EXTREME, kapteinis Aistis Kalanavičius (buras numurs LTU-1620)

• LYS1 klasē komanda no Latvijas EXTRA BRUT, kapteinis Alekseis Aleksejevs (buras numurs LAT-577)

• LYS2 klasē komanda no Latvijas DIKS, kapteinis Girts Fisers-Blumbergs (buras numurs LAT-454)

Kopumā regate viesosies piecās pilsētās Latvijā un Igaunijā, katru dienu startējot posmam no citas ostas. Regates dalībnieki trešdien veica ceļu no Montu ostas uz Kuresāri Sāmsalā, bet 28.junijā regate atgriezīsies Latvijā, piestājot Kuivižos, kur jau nākamajā dienā, 29.jūnijā, sacensības tiks noslēgtas pēc īso distanču posma. Apbalvošanas pasākums plānots plkst. 17.00 un iedzīvotāji aicināti sākot jau no pēcpusdienas baudīt sportisku atmosfēru "Kapteiņu ostā" Kuivižos.