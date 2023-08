Rīgas triatlonā astoto vietu izcīna Beāte Bula

Eiropas junioru kausā triatlonā, kas nedēļas nogalē risinājās Mežaparkā, augsto astoto vietu izcīnīja Latvijas sportiste Beāte Bula, informē rīkotāji.

Sacensībās startēja 76 sportisti no 16 valstīm.

Junioriem ātrākais bija Olivers Mailzs no Lielbritānijas, kurš bija ātrākais tieši izšķirošajos skriešanas brīžos. Piecas sekundes uzvarētājam zaudēja Rojs Barons no Izraēlas, bet trešais bija Enco Burdons no Francijas.

No latviešu junioriem finišā stiprākais izrādījās viens no jaunākajiem komandas dalībniekiem rīdzinieks Miks Meijers, kurš ierindojās 38. vietā, Sebastians Žigarkovs sacensības noslēdza 48. vietā, Nils Kravalis 51. vietā, savukārt Iļja Dorošconoks nefinišēja.

Sacensības junioru konkurencē tika gaidītasar nepacietību no mājinieku puses, jo uz starta devās talantīgā Beāte Bula. Jau pirms starta varēja paredzēt, ka pēc peldēšanas un riteņbraukšanas viņa varētu būt viena no līderēm, taču jautājumus raisīja skriešanas distance, kurā ātrums, pagaidām, nav konkurētspējīgs ar līderēm.

Vēl skriešanas sākumā mājinieku cerība pamatoti varēja pacīnīties par augstāku pozīciju, tomēr drīz vien iezīmējās skriešanas ātrumu atšķirības un turpinājumā no cīņas par TOP3 bija jākoncentrējas par vietas sagalbāšanu labāko sešiniekā. Tomēr arī to neizdevās saglabāt, samierinoties ar astoto vietu, kas ir viņas līdz šim otrs labākais individuālais rezultāts karjerā Eiropas triatlona junioru kausa posmos.

Juniorēm ātrākā bija šveiciete Marī Romanensa, kura pēdējos metros par vienu sekundi apsteidza čehieti Emmu Rišavkovu. Trešā vieta vēl vienai Šveices jaunajai triatlonistei Noemi van der Kāijai.