Sācies balsojums par Gada populārāko sportistu

19. decembrī Latvijas Televīzijas tiešraidē norisināsies ikgadējā Latvijas Gada balvas sportā pasniegšanas ceremonija, un apbalvojums tiks pasniegts arī kategorijā Gada populārākais sportists. Līdz pat 18. decembra plkst. 23.59 sabiedrisko mediju portālā LSM ebkuram sporta draugam ir iespēja nobalsot par savu favorītu.

ajā kategorijā izvirzīti 12 sportisti un sportistes, kuri nominēti gada labākā sportista un sportistes, kā arī labākā tehnisko sporta veidu pārstāvja kategorijās. 19. decembra rītā tiks atklāts fināla balsojums, bet jau vakarā – balvu pasniegšanas ceremonijas laikā – tiks paziņots uzvarētājs.

Uz gada populārāko sportistu kandidē bokseris Mairis Briedis, skeletonists Martins Dukurs, handbolists Dainis Krištopāns, bobsleja pilots Oskars Ķibermanis, motosportists Kaspars Stupelis, pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka, tenisistes Anastasija Sevastova un Jeļena Ostapenko, svarcēlāja Rebeka Koha, motosportists Pauls Jonass un rallijkrosa braucējs Jānis Baumanis.

Svinīgajā balvas pasniegšanas ceremonijā tiks pasniegtas balvas Latvijas labākajam sportistam, sportistei un labākajam tehnisko sporta veidu pārstāvim, labākajam trenerim, labākajai komandai, labākajai komandai individuālajos sporta veidos, gada uzlecošajai zvaigznei, tiks pasniegta balva "Par cīņas gribu" (sportistam, kuru var uzskatīt par paraugu), tiks apbalvots arī gada sporta notikums Latvijā. Tāpat svinīgajā apbalvošanas ceremonijā 19. decembrī Latvijas Televīzijā tiks pasniegta balva arī Gada sporta skolotājam, kuru noteiks Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī tiks pasniegta Latvijas Paralimpiskās komitejas speciālbalva un Artūra Vaidera piemiņas balva labākajam sporta žurnālistam 2019. gadā.

Tāpat apbalvošanas ceremonijā īpaši tiks godināts balvas par mūža ieguldījumu Latvijas sportā saņēmējs – Imants Ziediņš, kurš mūža garumā ir rūpējies par hokeja spēles nezūdošo vērtību Talsos.

19. decembrī raidījumā "Rīta Panorāma" tiks atklāti tie trīs sportisti, kas saņēmuši lielāko sabiedrības atbalstu katrā no kategorijām. Tad arī tiks atklāts telefonbalsojums – līdz pat pašam vakaram, arī ceremonijas laikā, būs iespējams balsot par trim finālistiem. Balva Gada populārākajam sportistam tiks pasniegta ceremonijas noslēgumā.

LSM.lv būs atrodami materiāli par visiem gada populārākā sportista titulam nominētajiem sportistiem, kas, iespējams, balsotājiem palīdzēs izvērtēt savu izvēli.

19. decembrī no plkst. 21.15 LTV1 tiešraidē no Latvijas Televīzijas koncertstudijas sāksies balvu pasniegšanas ceremonija. Šogad to vadīs LTV žurnālisti Uģis Joksts un Karīna Rubene.