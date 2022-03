Saeimas komisija konceptuāli atbalsta aizliegumu Latvijas sportistiem piedalīties pasākumos Krievijā un Baltkrievijā

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija trešdien izskatīšanai parlamentā pirmajā lasījumā atbalstīja Sporta likuma grozījumus, kas paredz aizliegumu Latvijas sportistiem piedalīties pasākumos Krievijā un Baltkrievijā.

Grozījumi paredz aizliegumu Latvijā reģistrētām sporta spēļu komandām, neatkarīgi no to juridiskā statusa, piedalīties Krievijas vai Baltkrievijas nacionālajos čempionātos un nacionālo kausu izcīņās, kā arī komandu sporta spēļu starptautiskajās līgās, kurās vairāk nekā puse dalībnieku ir komandas no Krievijas vai Baltkrievijas.

Likumprojekts paredz, ka Latvijas Nacionālās sporta padomes locekļa amatu, kā arī atzītās sporta federācijas izpildinstitūcijas vadītāja amatu nedrīkstēs ieņemt personas, kuras ir citu valstu drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieki, kā arī personas, kuras bijušas PSRS, Latvijas PSR valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieki.

Izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā arī tika nodoti Izglītības likuma grozījumi, kas paredz pedagogiem lielāku aizsardzību pret emocionālu vai fizisku vardarbību no izglītojamiem vai izglītojamo vecākiem.

Ja pedagogs iesniedz informāciju izglītības iestādes vadītājam par vardarbīgu incidentu, vadītājam būtu pienākums informāciju izvērtēt un iesniegt tiesībsargājošām institūcijām, paredz minētie grozījumi.