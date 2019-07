Šaha festivālā 'RTU Open 2019' piedalīsies arī pasaulē otrs jaunākais lielmeistars

No 3. līdz 11. augustam Rīgā norisināsies Ziemeļeiropā lielākais starptautiskais šaha festivāls "RTU Open 2019", pulcējot gan šaha spēles lielmeistarus, gan amatierus.

Līdztekus pieredzējušu lielmeistaru veikumam šogad būs iespējams sekot līdzi arī divpadsmitgadīgā indieša Gukeša D. (Gukesh D) – pasaulē otrā jaunākā šaha lielmeistara – spēlei. Starptautisko šaha festivālu rīko Rīgas Tehniskā universitāte (RTU).

"RTU Open 2019" norisināsies starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Ķīpsalas ielā 8. Pavisam festivālā notiks deviņi dažāda līmeņa meistarības spēlētājiem paredzēti turnīri. Festivāla atklāšana notiks pirmdien, 5. augustā, plkst. 16.30, bet vēl pirms oficiālās atklāšanas norisināsies divi turnīri – Atklātais ātrspēles turnīrs 3. augustā un Atklātais turnīrs ātrajā šahā 4. augustā. Visu nedēļu būs iespējams vērot Jauniešu jeb U 14 vecuma grupas turnīru. Festivālā pirmo reizi notiks arī Latvijas tūres posms sporta bridžā, un visi šie turnīri ir "RTU Open", kurš norisinās kopš 2011. gada, jauninājumi. Festivāla noslēgums un uzvarētāju apbalvošana notiks svētdien, 11. augustā, plkst. 18.30.

Kopējais "RTU Open 2019" balvu fonds ir 26 000 eiro, no tiem 15 100 eiro paredzēti Lielmeistaru jeb A turnīra sekmīgākajiem spēlētājiem, bet labākais no viņiem iegūs 2 500 eiro.

Festivālā piedalīsies vairāki labi zināmi šaha lielmeistari: pasaules 97. numurs un Latvijas izlases līderis Igors Kovaļenko, Francijas izlases šahists Kristians Bauers (Christian Bauer), Armēnijas lielmeistars Roberts Hovanisjans (Robert Hovhannisyan), kurš uzvarēja 2018. gada "RTU Open", Norvēģijas jaunā šaha zvaigzne Arians Tari (Aryan Tari), Āzijas čempione Dinara Saduakasova (Dinara Saduakassova), kura pasaules reitingā starp sievietēm ieņem 20. vietu, Azerbaidžānas lielmeistars, turnīra 3. numurs pēc reitinga Nidžats Abasovs (Nijat Abasov) un citi.

A jeb lielmeistaru turnīrs norisināsies septiņas dienas, līdzīgs grafiks būs arī B jeb amatieru (ELO reitings līdz 2299), kā arī Y jeb jauniešu U 14 turnīram (ELO līdz 2199). Savukārt C (ELO līdz 2199) un D (ELO līdz 1899) turnīri notiks no 8. līdz 11. augustam, bet E turnīrs (ELO līdz 1599) būs pats īsākais no klasiskā šaha turnīriem un tiks izspēlēts no 9. līdz 11. augustam. 7. augustā Dicechess turnīrā aicināti piedalīties visi spēlētgribētāji, savukārt 11. augustā šahisti pulcēsies H jeb ātrspēles noslēguma turnīrā.

Pieteikties dalībai festivālā var līdz pat tā norises sākumam "RTU Open 2019" mājaslapā (rtuopen.lv/registracija).