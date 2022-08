Šaha festivālā 'RTU Open 2022' uzvar lietuvietis Pultinevičs

Par starptautiskajā šaha festivālā "RTU Open 2022" uzvarētāju otrdien kļuva Lietuvas lielmeistars Pauļus Pultinevičs, informēja turnīra organizatori.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Festivāla galvenajā turnīrā 144 dalībnieku konkurencē Pultinevičs izcīnīja sešas uzvaras, trīs reizes spēlēja neizšķirti un kopsummā ieguva 7,5 punktus. Par puspunktu no viņa atpalika trīs lielmeistari – Toms Kantāns no Latvijas, kurš pēc papildrādītājiem tika ierindots otrajā vietā, Ēriks Blumkvists no Zviedrijas, kurš ieguva bronzu, un igaunis Kaido Kulaots.

"RTU Open" turnīrs notika 11.reizi, pulcējot ap 700 spēlētāju no 30 pasaules valstīm.

Jauniešu vidū labāko rezultātu sasniedza Elhams Abdrlaufs no Norvēģijas, kurš ar 6,5 punktiem viņš festivāla kopvērtējumā ieņem sesto vietu. Labākā seniora nosaukumu izcīnīja Igors Gleks no Beļģijas, ar sešiem punktiem ierindojoties 12. vietā kopvērtējumā, bet dāmu konkurencē nepārspēta palika Latvijas lielmeistare Laura Rogule. Viņai 5,5 punkti un 29.vieta kopvērtējumā.

Amatieru turnīrā ar septiņiem punktiem finišu sasniedza divi spēlētāji - Anahias Muradjana no Armēnijas un mājinieks Aivars Skuja. Pateicoties labākiem papildrādītājiem, par uzvarētāju tika kronēta Armēnijas pārstāve, tikmēr bronzas godalgu izcīnīja Emīls Miķelis Mieriņš no Latvijas.

Par jauniešu turnīra uzvarētāju ar astoņiem punktiem pārliecinoši kļuva Reinis Valdats no Latvijas, par punktu apsteidzot Antonu Ričagovu no Igaunijas un poli Karolu Milkuču, kuri attiecīgi ieņem otro un trešo vietu.

Abos amatieru nedēļas nogales turnīros bija izteikta vietējo spēlētāju dominance. C turnīrā par uzvarētāju kļuva Valdis Saulespurēns (seši punkti), kurš pārstāv ASV šaha federāciju, kuram sekoja Renārs Osis un Arvīds Andrejevs.

Savukārt īsā klasiskā šaha jeb D turnīrā uzvarēja Latvijas pārstāve Larisa Gordijeviča, iegūstot 6,5 punktus un apsteidzot Valēriju Rižihu un Vadimu Voronovu no Lietuvas.

Pēc festivāla noslēguma notika tradicionālais ātrspēles turnīrs, kurā triumfēja Lietuvas izlases dalībnieki. Uzvaru ar desmit punktiem izcīnīja Tomass Laurušs, kam sekoja Pultinevičs un Tits Stremavičs. Labākais no Latvijas bija Matīss Mustaps, kurš ierindojās piektajā vietā.