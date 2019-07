Šaha 'Grand Prix' Rīgas posma fināla otrajā spēlē uzvar Vašjē-Lagravs; būs nepieciešams taibreiks

Šaha "Grand Prix" posma finālā Rīgā otrdien pēc Francijas lielmeistara Maksima Vašjē-Lagrava uzvaras pār Azerbaidžānas pārstāvi Šahrijaru Mamedjarovu rezultāts kļuva neizšķirts 1:1, un sacensību uzvarētājs noskaidrosies trešdien taibreikā jeb partijās ar ierobežotu apdomas laiku.

Jau ziņots, ka pirmajā "Grand Prix" fināla partijā otrdien uzvarēja ar baltajām figūrām spēlējušais Azerbaidžānas šahists. Lai saglabātu cerības uz uzvaru Rīgas posmā šodien tas pats ar baltajām figūrām bija jāpaveic arī Vašjē-Lagravam.

Francijas šahists jau kopš spēles sākuma ieguva nedaudz labāku pozīciju, lielāku pozicionālu pārsvaru iegūstot pēc apmēram 20 spēlētiem gājieniem. Par izšķirošu varētu nosaukt melno 24. gājienu ar torni uz e6, pēc kura baltie ieguva uzvarētu pozīciju. 27. gājienā baltie ieguva lieku bandinieku, bet vēl pēc pieciem gājieniem pēc balto gājiena ar zirgu uz e5 Mamedjarovs atzina sevi par uzvarētu.

Rezultāts finālā kļuvis 1:1, un uzvarētāju trešdien noteiks partijas ar saīsinātu apdomas laiku. Vispirms tiks spēlētas divas partijas ar apdomas laiku 25 minūtes plus desmit sekundes par katru gājienu. Pēc tam, ja nepieciešams, apdomas laiks katram šahistam būs desmit minūtes un desmit sekundes par gājienu, tad piecas minūtes un trīs sekundes par gājienu un visbeidzot tā sauktais armagedons.

Iepriekšējās "Grand Prix" Rīgas turnīra kārtās Vašjē-Lagravs, kura reitings ir 2775 punkti, ar 1,5:0,5 pārspēja čehu Dāvidu Navaru un Veselinu Topalovu no Bulgārijas un Krievijas šahistu Aleksandru Griščuku. Mamedjarovs ar reitingu 2765 punkti ar tādu pašu rezultātu pieveica Krievijas lielmeistaru Daņiilu Dubovu, ar 2,5:1,5 – Janu Dudu no Polijas un ar 1,5:0,5 - ASV šahistu Vesliju So.

"Grand Prix" turnīra Rīgā balvu fonds ir 130 000 eiro, kamēr sacensību seriāla kopējais prēmiju apjoms ir 800 000 eiro. Sezonas pirmo divu vietu ieguvēji kvalificēsies 2020. gada pasaules čempionāta pretendentu turnīram, kurā šahisti cīnīsies par iespēju sēsties pie viena galdiņa ar planētas čempionu Magnusu Kārlsenu no Norvēģijas.

Katrā "Grand Prix" posmā piedalās 16 no pasaules labākajiem šahistiem, spēkojoties izslēgšanas sacensību formātā. Kopumā seriālā startē 21 šahists, katram no viņiem piedaloties trijos no četriem "Grand Prix" etapiem.