Sākas atlases sacensības LOK rīkotajai nometnei 'Personības akadēmija'

18. maijā Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā un 24. maijā Valmierā, renovētajā Jāņa Dāliņa stadionā, Latvijas Olimpiskās komitejas projekta "Sporto visa klase" ietvaros notiks atlases sacensības nometnei "Personības akadēmija", kurā ir iesaistītit 5. un 6. klašu skolēniem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) sadarbībā ar "CleanR" gatavojas projekta "Sporto visa klase" (SVK) atlases sacensībām unikālai nometnei "Personības akadēmija". Programmā "Sporto visa klase" 7.sezonā (2020./2021.mācību gads) piedalījās 7200 bērnu no 320 klasēm un 65 Latvijas pašvaldībām. "Personības akadēmijas " nometnes atlases sacensībās ir iespēja piedalīties klasēm no visas Latvijas. Šī gada sacensībām pieteikušās 42 klases no 28 dažādām skolām, jeb vairāk kā 930 bērni. 50 labākajiem skolēniem būs iespēja braukt uz "Personības akadēmijas" nometni, kas tiks rīkota Valmierā.

"Personības akadēmija" ir daļa no LOK un VAS "Latvijas Loto" 2021.gadā kopīgi uzsāktās iniciatīvas "Kustība, kas vieno", kuras ietvaros valsts ar nacionālās loterijas atbalstu novirza līdzekļus sporta un aktīva dzīvesveida veicināšanai Latvijas iedzīvotāju, īpaši jauniešu vidū.

LOK un Latvijas Loto sadarbības ietvaros, sākot ar 2021. gada oktobri ik nedēļu ar valsts mēroga izlozes starpniecību tiek izlozēta viena "Sporto visa klase" skola, kas saņem 5000 eiro sporta dzīves uzlabošanai. Līdz šim 5000 eiro saņēmušas jau 31 skola. Iegūto finansējumu skolas var izmantot pēc saviem ieskatiem kādam no sekojošiem mērķiem - sporta infrastruktūras uzlabošana; ekipējuma un inventāra iegāde; pedagogu, treneru vai citu speciālistu atalgojums.

2022. gada jūnijā LOK un Latvijas Loto sadarbības ietvaros tiks organizēta aizraujoša un personību stiprinoša jauniešu nometne "Personības akadēmija", kurā šogad būs iespēja piedalīties 50 labākajiem projekta "Sporto visa klase" dalībniekiem. Nometne ir kā jauns projekta "Sporto visa klase" atzarojums un iespēja jauniešiem pilnveidot un nostiprināt savu personību, prasmes un lieliski pavadīt laiku kopā ar vienaudžiem, kā arī iedvesmoties no olimpiešiem un citām profesionālām personībām.

Iepriekšējos divos gados projekts "Sporto visa klase" ir norisinājies Covid-19 ierobežojumu paspārnē. Šogad jauniešiem beidzot tiek dota iespēja satikties un sacensties klātienē - 18. maijā Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā un 24. maijā Valmierā, renovētajā Jāņa Dāliņa stadionā, programma "Sporto visa klase" rīko atlases sacensības nometnei "Personības akadēmija" 5. un 6. klašu skolēniem. Katrā sacensību dienā būs piecas dažādas stafetes ar uzdevumiem jauniešiem. Jau tradicionāli arī skolotājiem būs kāda aktivitāte, kurā būs iespējas tikt pie balvām.

Atlases sacensības vadīs "multifunkcionālais" un plaši pazīstamais improvizators, youtube'ris un dzejnieks Artūrs Jenots, savukārt, ar muzikālu priekšnesumu jauniešus priecēs un iekustinās dziedātāja "KATŌ".