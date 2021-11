Sākas 'Trīs zvaigžņu balvas 2021' tautas balsojums

Pirmdien, 8. novembrī, sākas Latvijas sporta sabiedrības sasniegumu godināšanas ceremonijas "Trīs Zvaigžņu balva 2021" tautas balsojums, kas vietnē www.triszvaigznubalva.lv ilgs līdz 28.novembrim. Tā laikā ikvienam sporta līdzjutējam būs iespējas ar savu balsi vienu reizi dienā izteikt atbalstu 2021. gada nomināciju kandidātiem.

"Trīs Zvaigžņu balva 2021" Žūrijas priekšsēdētājs un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas priekšsēdētājs Sandis Riekstiņš uzsver: "Šis ir svarīgākais sporta apbalvojums valstī un to pērn apliecinājusi arī sabiedrības iesaiste. Balsošanas process ir kļuvis ne tikai demokrātisks un atklātāks, bet daudz lielāku lomu uzvarētāju noteikšanā spēlē ikkatrs no mums. Protams, Olimpiskie un paralimpiskie panākumi stāv pāri visam nozīmīguma un sagādāto emociju ziņā, taču bija arī daudz dažādi citi ievērojami sasniegumi sportā. Tāpēc domāju, ka šogad sabiedrībai nāksies palauzīt galvu izvēloties labākos."

Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Žoržs Tikmers atzīmē: " "Trīs Zvaigžņu balva 2021" nomināciju kandidātus 1.kārtā izvirzīja plašs sporta sabiedrības un nozares profesionāļu loks, ieskaitot atzītās Olimpiskās un neolimpiskās federācijas, sporta organizācijas un sporta žurnālistus. Saskaitot 1.kārtā iegūtās balsis, Žūrija apstiprināja 11 nomināciju kandidātus, kas ir ieguvuši visvairāk balsu un tālāk tiek virzīti tautas balsojumam."

Šajā gadā uz tautas balsojumu tiek virzīti kandidāti 11 nominācijās, tostarp arī vienā jaunā nominācijā - "Gada sportists/-e tehniskajos sporta veidos".

1.GADA IZRĀVIENS SPORTĀ:

- 3x3 basketbola izlase;

- Artūrs Plēsnieks, svarcēlājs;

- Roberts Akmens, smaiļotājs.

2.GADA NOTIKUMS SPORTĀ:

- 3x3 basketbolistu zelta medaļas Tokijas Olimpiskajās spēlēs;

- Pasaules čempionāts hokejā;

- Tokijas Olimpiskās spēles.

3.GADA SPORTA FEDERĀCIJA:

- Latvijas Basketbola savienība;

- Latvijas Hokeja federācija;

- Latvijas Volejbola federācija.

4.GADA SPORTA PAŠVALDĪBA:

- Liepājas pilsēta;

- Rīgas pilsēta;

- Valmieras novada pašvaldība.

5.GADA SPORTA TRENERIS/-E:

- Eduards Andruškevičs, svarcelšana;

- Harijs Vītoliņš, hokejs.

- Raimonds Feldmanis, 3x3 basketbols.

6.GADA SPORTA KOMANDA:

- Latvijas hokeja izlase;

- Latvijas volejbola izlase.

7.GADA SPORTA KOMANDA INDIVIDUĀLAJOS SPORTA VEIDOS:

- 3x3 basketbola izlase;

- Andris Šics/Juris Šics, kamaniņu sports;

- Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs, pludmales volejbols;

- Tīna Graudiņa/Anastasija Kravčenoka, pludmales volejbols.

8.GADA PARALIMPISKAIS SPORTISTS/-E:

- Diāna Dadzīte, para vieglatlētika;

- Rihards Snikus, para iejāde.

9.GADA SPORTISTS/-E TEHNISKAJOS SPORTA VEIDOS:

- Andžejs Ļebedevs, spīdvejs;

- Jānis Baumanis, rallijkross;

- Mārtiņš Sesks, rallijs;

- Pauls Jonass, motokross.

10.GADA SPORTISTE:

- Anastasija Grigorjeva, brīvā cīņa;

- Anastasija Kravčenoka, pludmales volejbols;

- Jeļena Ostapenko, teniss;

- Baiba Bendika, biatlons;

- Tīna Graudiņa, pludmales volejbols;

11.GADA SPORTISTS:

- Artūrs Plēsnieks, svarcelšana;

- Agnis Čavars, 3x3 basketbols;

- Kārlis Pauls Lasmanis, 3x3 basketbols;

- Mairis Briedis, bokss.

"Trīs Zvaigžņu balva 2021" ir unikāls sportisko sasniegumu izvērtēšanas koncepts, jo šī sporta balva ir vienīgā Latvijā, kuras uzvarētāju noteikšanā tiek dota iespēja sporta līdzjutējiem. Tautas balsojuma gala rezultātu veido līdzjutēju balsojums (50 % no balsojuma), sporta organizāciju (LOK, LPK, LSFP, no katras 3 sportisti)) nominēto sportistu (25% no balsojuma) un sporta žurnālistu (25% no balsojuma) balsojums.

Savukārt nominācijas "Gada sporta skolotājs/-a" uzvarētāju izvirza un nosaka LR Izglītības un zinātnes ministrija, bet nominācijas "Mūža ieguldījums sportā" pretendentus izvirza Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Paralimpiskā komiteja un Latvijas Sporta federāciju padome, taču to nosaka un paziņo "Trīs zvaigžņu balva 2021" Žūrija.