Sāksies Latvijas lielākā jūras burāšanas regate 'Gulf of Riga Regatta'

Dienu pēc Jāņiem, 25. jūnijā, Ventspils jahtu ostas ūdeņus un Ventas upi saviļņos Baltijas jūras burātāju jahtas, kas svinīgi atklās Latvijas lielāko jūras burāšanas notikumu - Rīgas līča regati jeb "Gulf of Riga Regatta" (GoRR). Regate ilgs vienu nedēļu un gaidāmi pieci sacensību posmi, pēc kuru veikšanas noskaidros labākos, Latvijas jūras burāšanas čempionus un Livonijas kausa ieguvējus, informēja organizatori.

Par ikgadēju un nozīmīgu pasākumu zēģelētāju kalendāros ir kļuvis GoRR, kas šogad notiks septīto reizi. Piecas dienas pirms pasākuma atklāšanas, regatei pietiekušās jau 46 komandas no četrām Baltijas jūras reģiona valstīm. Kā skaidro sacensību organizatori, arī pērn dalībnieku skaits ir bijis līdzīgs, taču viņi lēš, ka, ticamāk, dalībnieku skaits līdz svētdienai pieaugs.

"Pēc divu gadu pārtraukuma priecājamies atkal atgriezties Ventspilī un burāt Baltijas jūrā," tā sacensību organizators un Latvijas Jūras burāšanas asociācijas (LJBA) valdes priekšsēdētājs Valters Romans un norāda, ka tieši dažādie sacensību maršruti un iespēja viesoties ostās, kurās citkārt nesanāk iegriezties, ir tas, kas patīk daudziem burātājiem.

Vaicājot par to, ar ko šis GoRR atšķirsies, Romans norāda, ka šogad ierasto četru ostu vietā, sacensību flote piestās trīs ostās - Ventspilī, Rojā un Sāmsalā Kuresārē, kas dos iespēju burātājiem plašāk izbaudīt tieši piekrastes sacensības. "Šogad pirmo reizi GoRR vēsturē ir izveidota grupa daudzkorpusu jahtām, kurā sacentīsies katamarāni," tā Romans.

Šogad Rīgas līča regate tiks atklāta 25. jūnijā Ventspilī ar sacensību dalībnieku jahtu parādi Ventas upē. Parāde sāksies pulksten 17.00 un būs vērojama no upes krastiem. Pēc parādes, pulksten 19.00, plānota regates svinīgā atklāšana Ventspils jahtu ostā un uzreiz pēc tam no pulksten 20.00 burātājus iepriecinās muzikālā apvienība "The Picture". Ventspils iedzīvotāji un viesi ir aicināti viesoties ostā, apskatīt sportistu laivas un baudīt muzikālo atmosfēru. Regates viesošanās Ventspilī tiek īstenota sadarbībā ar Ventspils brīvostas pārvaldi un Ventspils jahtu ostu.

Pirmā sacensību diena gaidāma 26.jūnijā, kad jūrā, Ventspils piekrastes ūdeņos, tiks aizvadīts pirmais "SIGNET BANK" sacensību posms. Arī šogad visiem interesentiem būs iespēja sekot līdzi sacensību norisei reāllaikā oficiālajā mājas lapā "gorr.lv", izmantojot "Kwindoo" GPS izsekošanas programmatūru.

Otrdien, 27. jūnijā agri no rīta tiks dots starts, iespējams, sarežģītākajam "SPORTLAND" posmam, kad burātāji mēros ceļu pa jūru no Ventspils, apkārt Kolkas ragam un finišēs Rīgas līcī - Rojā. Kā skaidro sacensību organizatori, Irbes šaurums, kur satiekas jūra ar līci ir vienmēr bijis zināms kā visai sarežģīta vieta jūras navigācijā, taču organizatori cer uz labvēlīgiem laikapstākļiem, kas atvieglos teju 70 jūras jūdžu (129 kilometrus) garās distances mērošanu.

Dalībnieki uzkavēsies Rojā arī nākamajā dienā, kad 28. jūnijā tiks aizvadītas jahtu sacensības piekrastē, kas tiek organizētas sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību un Rojas ostas pārvaldi. Interesentiem tās būs vērojamas no Rojas moliem. Pēc piekrastes sacensībām notiks "SPORTLAND" un Rojas posma apbalvošana un saviesīgs vakars burātājiem.

29. jūnija rītā GoRR sacensību flote dosies aptuveni 50 jūras jūdžu (92 kilometru) garā pārgājienā no Rojas uz Kuresāri, Sāmsalā, kas ir ceturtais "LAIVU LIETAS" sacenību posms. Pēc finišēšanas Igaunijas salā, nākošajā dienā, 30. jūnijā paredzēts piektais piekrastes posms - apkārt Abrukas salai. Pēc tā notiks svinīga abu posmu apbalvošana un aptuveni pulksten 18.00 sākies regates uzvarētāju godināšana.

Uz pjedestāliem sacensību noslēgumā kāps katras grupas GoRR 2023. gada uzvarētāji un Latvijas jūras burāšanas čempioni. Tāpat ORC grupu komandām tiks pasniegts Livonijas kauss. Livonijas kausu izcīna ātrākās laivas visā flotē, kuras piecos posmos distancē pavadījušas visīsāko laiku pēc fakta. Angliski to apzīmē "first boat home" jeb laiva, kura pirmā šķērso finiša līniju.