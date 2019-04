Sākusies badmintona atlases uz Tokijas olimpiskajām spēlēm

2019.gada 29.aprīlī sākās periods, kurā nopelnītie pasaules badmintona reitinga punkti ietekmēs badmintonistu kvalificēšanos uz Tokijas olimpiskajām spēlēm 2020.gadā. Badmintonisti uz Olimpiādi kvalificēsies saskaņā ar pasaules badmintona reitingu 2020. gada 28. aprīlī, kurā tiks iekļauti 10 labākie rezultāti aizvadītājos 12 mēnešos, informē Latvijas Badmintona federācija.

Olimpisko spēļu badmintona turnīrā tiek noskaidroti uzvarētāji piecās disciplīnās - vīriešu un sieviešu vienspēlēs, vīriešu un sieviešu dubultspēlēs un jauktajās dubultspēlēs. Olimpiādē vīriešu vienspēlēs varēs piedalīties 38 spēlētāji un sieviešu vienspēlēs 38 spēlētājas. Savukārt vīriešu, sieviešu un jauktajās dubultspēlēs varēs piedalīties 16 pāri katrā disciplīnā.

Vienspēlēs 34 no 38 vietām tiks noteiktas saskaņā ar pasaules badmintonu reitingu, trīs vietas tiks rezervētas ielūgtajiem spēlētājiem, bet viena vieta garantēta Olimpiādes rīkotājvalstij.

Viena vieta katrā no piecām disciplīnām ir rezervēta vismaz vienam pārstāvim no visām piecām kontinentālajām konfederācijām - Āzijas, Eiropas, Āfrikas, Amerikas un Okeānijas.

Badmintons kā pilnvērtīgs olimpiskais sporta veids ir kopš 1992.gada Olimpiskajām spēlēm Barselonā, taču kā paraugdemonstrējumu statusā badmintons bija arī Minhenē 1972.gadā un Seulā 1988.gadā. Sākotnēji Barselonā bija tikai četras badmintona disciplīnas, izpaliekot jauktajām dubultspēlēm, taču kopš 1996.gada spēlēm Atlantā, badmintons Olimpisko spēļu programmā ir pārstāvēts ar piecām disciplīnām.

Latvijas badmintona spēlētāji, diemžēl, vēl nekad nav piedalījušies Olimpisko spēļu badmintona turnīrā, taču tas ir izdevies mūsu kaimiņiem no Lietuvas un Igaunijas. 2016.gada Olimpiskās spēles bija ļoti veiksmīgas Eiropas badmintonistiem, tādējādi kliedējot stereotipu, ka badmintonā dominē tikai Āzijas spēlētāji. 2016.gadā spāniete Karolina Marina izcīnīja zelta medaļu sieviešu vienspēlēs, Dānijas sieviešu pāris no Dānijas izcīnīja 2.vietu sieviešu dubultspēlēs, angļu pāris izcīnīja 3.vietu vīriešu dubultspēlēs, Viktors Akselsens no Dānijas izcīnīja 3.vietu vīriešu vienspēlēs.

Uzsākot olimpisko kvalifikācijas periodu, pasaules badmintona reitingā vīriešu vienspēlēs Latvijas spēlētājs Niks Podosinoviks ir 374.vietā, sieviešu vienspēlēs Ieva Pope ir 280.vietā, Jekaterina Romanova 306.vietā un Monika Radovska 320.vietā, sieviešu dubultspēlēs pāris Ieva Pope & Monika Radovska ir 180.vietā, bet pāris Liāna Lencēviča & Jekaterina Romanova 188.vietā, vīriešu dubultspēlēs divi Latvijas pāri dala 1413.vietu - Pauls Gureckis & Reinis Krauklis un Artūrs Ķelpe & Mairis Loiko, jauktajās dubultspēlēs Andis Bērziņš & Una Berga ir 685.vietā.