Samoilovs/Šmēdiņš būs vienīgais Latvijas vadošais pludmales volejbola duets cīņā par valsts čempiontitulu

Latvijas pludmales volejbola čempionāta fināla posmā 24.-26. augustā Jūrmalā kļūs zināmi šī gada valsts čempioni, šajās sacensībās startējot arī Aleksandram Samoilovam un Jānim Šmēdiņam, paziņojuši rīkotāji.

Finālposmam vīriešu konkurencē pieteikti 30, bet sieviešu – 21 pāris. Vīriešiem favorīti uz uzvaru būs divi pāri – titulētie Samoilovs/Šmēdiņš, kuri par Latvijas čempioniem kļuva arī pērn, un pirmā posma uzvarētāji Ardis Daniels Bedrītis un Artūrs Rinkevičs. Viņu uzdevumu atvieglos divu Latvijas pāru Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots un Edgars Točs/Olivers Bulgačs šīs nedēļas starts "Beach Pro Tour" "Future" posmā Ēģiptē.

Sieviešu sacensībās, nestartējot Tīnai Laurai Graudiņai un Anastasijai Samoilovai, kā arī pagājušā gada čempionēm Anetei Namiķei un Līvai Ēberei, grūti paredzēt uzvarētājas, kas sola aizraujošu turnīru. "Saulkrastu Kokteiļa" uzvarētāja Deniela Konstantinova spēlēs kopā ar Varvaru Brailko un mēģinās pagājušā gada sudraba medaļas nomainīt pret zelta godalgām, bet uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena tikpat labi var kāpt arī Beāte Liepājniece un Anija Ozoliņa, Luīze Anna Skrastiņa un Marta Ozoliņa, bet par medaļām var pacīnīties vēl virkne pāru – Katrīna un Karmena Strukas, Simona Rozīte/Inga Ikauniece, Bonija Runce/Kitija Martini Ādamsone, Jeļizaveta Morozova/Amanda Nikola Ērgle un Amanda Regute/Līva Sola.

Tā kā šajā posmā tiks izcīnītas Latvijas čempionāta medaļas, godalgoto vietu ieguvēji tiks noskaidroti vien pašmāju sportistu savstarpējās cīņās.

Sacensības ceturtdien, pulksten 15.00, sāksies ar kvalifikācijas turnīru, piektdien no pulksten 10.00 noritēs grupu spēles, bet sestdien, pulksten 9.00 diena tiks sākta ar izslēgšanas spēlēm.

Šosezon Latvijas čempionātā "DEPO Open 2023" pludmales volejbolisti sacenšas trijos posmos un finālā. Visi posmi tiek rīkoti ārpus Rīgas, turpinot aptvert Latvijas reģionus, un visos etapos piedalās kā vīrieši, tā sievietes. Tāpat kā iepriekšējās sezonās, visos posmos, izņemot finālu, kā viesi bija aicināti piedalīties arī spēlētāji no citām valstīm, bet jūlija beigās Liepāja Latvijas čempionāta ietvaros uzņēma izšķirošo Baltijas meistarsacīkšu posmu.

Programma:

Ceturtdien, 24. augustā: no 15.0 – kvalifikācijas turnīrs

Piektdien, 25. augustā: no 10.00 – pamatturnīra spēles

Sestdien, 26. augustā:

no 9.00 – izslēgšanas turnīra spēles

14.00 – spēle par 3. vietu sievietēm (Tiešraide LTV7)

15.00 – spēle par 3. vietu vīriešiem (Tiešraide LTV7)

16.00 – fināls sievietēm (Tiešraide LTV7)

17.30 – fināls vīriešiem (Tiešraide LTV7)