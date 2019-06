Samoilovs/Šmēdiņš Varšavā nodrošina vietu izslēgšanas turnīrā; Pļaviņam/Točam zaudējums

Latvijas pludmales volejbolisti Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš ceturtdien ar uzvaru sāka Varšavā notiekošo Pasaules tūres četru zvaigžņu posmu, kamēr Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs cieta zaudējumu.

Latvijas duets, kas sacensībās izlikts ar 12. numuru, pamatturnīra E apakšgrupas pirmajā duelī ar 2-0 (21:9, 21:19) pārspēja šveiciešus Adrianu Haidrihu/Mirko Gersonu, kuri turnīrā saņēmuši 21. numuru.

Līdz ar to Samoilovs/Šmēdiņš nodrošināja vietu izslēgšanas turnīrā un piektdien cīnīsies par tiesībām to sākt no otrās kārtas. Cīņā par uzvaru grupā Latvijas duets mēros spēkus ar krieviem Konstantīnu Semjonovu/Iļju Ļešukovu, kuriem ticis piektais numurs.

Tikmēr turnīra 15. numurs Pļaviņš/Točs B apakšgrupas pirmajā mačā 1-2 (21:19, 16:21, 9:15) cieta neveiksmi pret amerikāņiem Teodoru Bruneru/Viljamu Pridiju, kuriem piešķirts 18. numurs.

Tādējādi Pļaviņam/Točam piektdien būs jācīnās par vietu izslēgšanas turnīrā, otrajā mačā tiekoties ar vāciešiem Maksu Becīnu/Jonatanu Erdmanu, kuri izsēti ar 31. numuru.

Tīna Graudiņa/Anastasija Kravčenoka ceturtdien ar zaudējumu sāka šī posma pamatturnīru.

Pamatsacensībās ar 27. numuru izliktās Graudiņa/Kravčenoka F grupas pirmajā mačā pārliecinoši ar 0-2 (18:21, 13:21) piekāpās kanādietēm Sārai Pevenai/Melisai Hjūmenai-Paredesai, kurām piešķirts sestais numurs.

Tādējādi vēlāk ceturtdien Latvijas pāris aizvadīs cīņu par vietu izslēgšanas turnīrā, bet zaudējuma gadījumā viņām sacensības būs noslēgušās. Latvijas pludmales volejbolistēm pretī stāsies nīderlandietes Džoija Štūbe/Marlēna Ramona van Īrsela, kuras izliktas ar 22. numuru.

Pirms tam trešdien Graudiņa/Kravčenoka guva uzvaras abās spēlēs un pārvarēja kvalifikāciju.

Katrā no dzimumiem pamatturnīrā piedalās 32 dueti, kuri sadalīti astoņās apakšgrupās. Vispirms savā starpā tiekas grupas pirmā un ceturtā, kā arī otrā un trešā komanda, bet pēc tam spēkus samēro abu maču uzvarētāji, kā arī zaudētāji. Abās spēlēs uzvarējusī komanda automātiski sasniedz izslēgšanas turnīra otro kārtu, vienības, kas guvušas pa vienai uzvarai, iekļūst izslēgšanas sacensību pirmajā kārtā, bet abos mačos zaudējušajam pārim sacensības jānoslēdz.

Līdz ar pērnā gada septembri pludmales volejbolistiem sākusies kvalifikācija 2020. gada Tokijas olimpiskajām spēlēm.

Polijā notiekošais posms ir pēdējais lielais turnīrs pirms pasaules čempionāta, kas notiks Hamburgā.