Šautriņmetējs Razma uzzinājis pretinieku pasaules čempionātā

Latvijas labākais šautriņmetējs Madars Razma pirmdien uzzināja, ka viņam Profesionālās darta korporācijas (PDC) pasaules čempionāta pirmajā kārtā būs jātiekas ar indieti Prakašu Dživu.

Ramza PDC pasaules čempionātā startēs ceturto reizi, bet Dživam šī būs debija šajā turnīrā.

Šī pāra uzvarētājs otrajā kārtā spēkosies ar divkārtējais čempions Gerijs Andersons no Skotijas. Andersons kopumā finālā spēlējis piecas reizes, no tām pēdējo reizi 2021. gadā.

Razma šobrīd pasaules rangā ierindojas 34. vietā. PFC pasaules čempionātā viņa labākais sniegums ir sasniegta otrā kārta 2021. gadā, kad viņš uzvarēja Toru Suzuki. Otrajā kārtā viņu apturēja tieši Andersons.

