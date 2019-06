Ščerbatihs pirms Latvijas olimpiādes Dobelē uz nometni pulcēs labākos jaunos svarcēlājus

Jūlija pirmajā nedēļā Jelgavā risināsies Latvijas jaunatnes olimpiāde, bet svarcelšanas sacensības risināsies Dobelē. Pirms Latvijas jaunatnes olimpiādes titulētākais Latvijas svarcēlājs Viktors Ščerbatihs pulcēs Latvijas labākos svarcelšanas talantus uz nometni savā dzimtajā Dobelē.

Jau 22.jūnijā Dobeles sporta bāzē "Gold Barbell" ieradīsies Latvijas vadošie jaunie svarcēlāji, lai divas nedēļas cītīgi trenētos un gatavotos saviem startiem olimpiādē. Viens no treneriem šajā nometnē būs Ščerbatihs, kurš sniegs padomus un dalīsies pieredzē ar jaunajiem sportistiem.

Paralēli svarcelšanas nometnei šajā sporta bāzē no 25. – 30.jūnijam notiks bērnu un jauniešu fiziskās sagatavotības sporta treniņnometne, kuras mērķis ir iepazīstināt bērnus ar dažādiem sporta veidiem ,iemācīt strādāt komandā, iegūt jaunus draugus un apvienot sportiskas aktivitātes ar patīkamām izklaidēm. Šajā nometnē bērni izmēģinās savus spēkus vieglatlētikā, boksā, braukšanā ar SUP dēļiem, svarcelšanā, dejošanā un peldēšanā, kā arī iejutīsies kādā teātrālā izrādē un baudīs vakarus, skatoties nakts kino. Nometnei var pieteikties bērni un jaunieši no 9 gadu vecuma un ir iespējams dzīvot uz vietas, kā arī vakaros doties mājās.

"Apvienojot esošus sportistus kopā ar bērniem, kas tikai ir vēl sava sporta meklējumos, mēs vēlamies parādīt, ka sports nav tikai sacensības un smags darbs, bet arī kas interesants, aizraujošs un emocijām pārpildīts dzīves posms, kurā mērķi visiem ir vienādi - kļūt labākiem," uzsver rīkotāji.