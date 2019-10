Skandālos slīgstošais bokss piedāvā jaunu tiesāšanas sistēmu Tokijas olimpiskajās spēlēs

Skandālu pārņemtā boksa olimpisko spēļu rīkotāji ir pārliecināti, ka jaunā tiesāšanas sistēma, kuru ceturtdien sāka izmēģināt, veroties olimpiskā boksa turnīra Tokijā virzienā, varētu būt caurspīdīgāka.

Jaunā datorizētā sistēma ļauj redzēt tiesnešu darbību tiešsaistē, kam vajadzētu novērst tādu pretrunīgu lēmumu pieņemšanu, kādi tika pieņemti 2016.gada olimpiskajās spēlēs Riodežaneiro, kad duči atbildīgo ierēdņu un tiesnešu tika diskvalificēti par iespējamo mača rezultāta ietekmēšanu.

Boksam, kas bija viens no sporta veidiem olimpiskajās spēlēs antīkajā Grieķijā, pēc Riodežaneiro spēlēm pat draudēja izslēgšana no nākamo spēļu programmas. Starptautiskā amatieru boksa asociācija (AIBA) pat tika svītrota no 2020.gada Tokijas spēļu boksa turnīra organizētāju saraksta.

Jaunajā tiesāšanas sistēmā, kas tiks izmēģinātas arī nākamā gada sacensībās, pieci tiesneši spiedīs pogu katru reizi, kad kāds no bokseriem izdarīs trāpīgu sitienu. Tiesnešu darbība tiešsaistē būs redzama ekrānā, ko kontrolēs virsuzraugs.

Punktu ieskaitīšanas process tiešsaistē var tikt padarīts redzams arī skatītājiem, bet lemšana par to atlikta uz vēlāku laiku.

"Neuzticība tiesnešiem ir milzīga," ceturtdien teica Starptautiskās vingrošanas federācijas prezidents un Starptautiskās olimpiskās komitejas (SOK) loceklis Morinari Vatanabe, kura vadībā darbojas Tokijas spēļu boksa turnīra organizācijas grupa. "Mēs esam smagi strādājuši, lai uzvarētu taisnīgums."

Vatanabe piebilda, ka bija "pārliecināts" par to, ka jaunā tiesāšanas sistēma uzlabos procesa caurspīdīgumu un veicinās "godīgāku un skatītājiem vieglāk saprotamu" punktu skaitīšanu.

"Fujitsu" firmas, kura vadīja sistēmas izveidi, pārstāvis Hidenori Fujivara atzina, ka tiesāšana boksā ir subjektīva: "Ar acīm to nebija iespējams redzēt, kā tiesneši skaita punktus raunda laikā. Tas viss bija viņu galvās. Šobrīd daži tiesneši skaita galvā, daži to dara ar pirkstiem, bet daži veic piezīmes, lai noteiktu, kurš no bokseriem ir uzvarējis katrā no raundiem"

Sistēma ekrānā tika atspoguļota "Ryogoku Kokugikan" sumo stadionā, kurā notiks 2020.gada boksa sacensības. Tika identificētas arī dažas lietas, pie kā piestrādāt.

Tiesnesis ar stāžu Norio Tezuka, kurš ceturtdien izmēģināja sistēmu, teica, ka nospiedis taustiņu ar nepareizo krāsu, jo "zilais" bokseris valkājis sarkanu galvassargu. Tāpat viņš uzsvēra, ka pirmo izmēģinājumu laikā koncentrējies taustiņu spiešanai, bet nevarējis pilnībā sekot cīņas ritējumam.

AIBA ir pirmā starptautiskā sportaveida organizācija, kurai tiek atņemtas tiesības rīkot sacensības savā sportaveidā. Attiecības starp AIBA un SOK saasinājās pēc Riodežaneiro spēlēm, kurās 36 atbildīgie darbinieki un tiesneši tika diskvalificēti aizdomās par cīņas rezultāta ietekmēšanu.

Tāpat sportaveida nākotni ietekmēja arī organizācijas prezidenta nomaiņas. Viens tika atstādināts pēc apgalvojumiem par mahinācijām ar grāmatvedības dokumentiem, bet otrs tika aizvietots pēc sašutuma par iespējamām saitēm ar starptautiskām kriminālajām organizācijām.