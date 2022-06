Snikus starptautiskās sacensībās Nīderlandē izcīna trīs uzvaras

Latvijas paralimpietis Rihards Snikus kopā ar zirgu "King of the Dance" šajā nedēļas nogalē Nīderlandē izcīnīja trīs uzvaras CPEDI3* starptautiskajās paraiejādes sacensībās.

Vispirms piektdien "Team test" sacensībās Snikus un "King of the Dance" uzvarēja ar rezultātu 77,797%, bet ar jaunu un nepieredzējušu zirgu "Adeira" guva 66,369% un uzrādīja 15. rezultātu. Jaunā sportiste Alise Muižniece ar "Baily" savā grupā spēcīgā konkurencē ar 67,833% ierindojās 14.vietā.

Sestdien Snikum ar "King of the Dance" vēl viena uzvara ar rezultātu 77,976% un 15. vieta ar "Adeira" (67,083%), kamēr Muižniece savā grupā ar "Baily" bija 19.pozīcijā (63,740%). Svētdien sacensību noslēgumā brīvā stila disciplīnā Snikus un "King of the Dance" nopelnīja rezultātu 79,856% un izcīnīja vēl vienu uzvaru.

Pērn Tokijas paralimpiskajās spēlēs Snikus izcīnīja divas sudraba medaļas.