SOK lēmums ir amorāls un grauj olimpisko kustību, uzskata ministre Čakša

Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) centieni atļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistiem piedalīties starptautiskās sacensībās ir pilnīgi nepieņemami un stingri nosodāmi, šādu pozīciju pauž Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Ministrijas izplatītājā ziņojumā teikts, ka IZM stingri nosoda SOK centienus atļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistiem piedalīties starptautiskās sacensībās. Kamēr Ukrainā turpinās karadarbība, SOK aicinājums meklēt veidus, kā Krievijas un Baltkrievijas sportistiem atgriezties starptautisko sacensību apritē laikā, ir pilnīgi nepieņemams, uzskata IZM.

IZM ministre Anda Čakša (JV) norāda, ka Krievijā un Baltkrievijā sports tiek izmantots kā ideoloģisks instruments un jebkāda starptautiskās sporta sabiedrības piekāpšanās autoritārajā Krievijā un Baltkrievijā tiks traktēta kā morāla uzvara un demokrātiskās pasaules vājuma pazīme.

"Šāds SOK paziņojums laikā, kamēr Ukrainā joprojām katru dienu tiek nogalināti civiliedzīvotāji un iznīcināta infrastruktūra, kā arī regulāri tiek pastrādāti kara noziegumi un noziegumi pret cilvēci, ir ne tikai amorāls, bet arī pašos pamatos grauj SOK darbības pamatvērtības. Esmu gandarīta par vienoto Latvijas sporta organizāciju nosodījumu pret šādu SOK paziņojumu un izteikto gatavību nepiedalīties starptautiskās sporta sacensībās, ja tajās tiks pieļauta Krievijas vai Baltkrievijas sportistu vai komandu dalība," pauž ministre.

IZM jau iepriekš ir paudusi, ka tai nav pieņemama un tā neatbalsta Krievijas un Baltkrievijas sportistu un sporta darbinieku dalību jebkāda līmeņa sporta sacensībās arī zem neitrāla vai citas valsts karoga un licences. IZM atgādina, ka valsts budžeta līdzekļi, kurus sporta organizācijas, sportisti un sporta darbinieki saņem savas darbības nodrošināšanai, ar dalību sporta sacensībās, kurās piedalās Krievijas vai Baltkrievijas sportisti, nedrīkst tikt izmantoti.

Sporta nozarei, neatkarīgi no sporta veida vai organizētības līmeņa, šajā laikā jābūt vienotai, parādot solidaritāti ar Ukrainu un Ukrainas cilvēkiem, norobežojoties no jebkādas sadarbības ar Krievijas un Baltkrievijas institūcijām un to pārstāvjiem, kā arī šo valstu sportistiem, sporta darbiniekiem un sporta organizācijām.

"Neiedomājami un nepieņemami ir mēģinājumi atjaunot agresorvalsts Krievijas un tās atbalstītājas Baltkrievijas atlētu līdzdalību starptautiskajā sporta apritē laikā, kad turpinās brutālais iebrukums Ukrainā. Šo valstu pārstāvju piedalīšanās olimpiskajās spēlēs, lai arī “neitrālā” statusā, stiprinātu karu atbalstošo Krievijas propagandas mašinēriju, attālinot mieru," paudis arī Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents Einars Fogelis.

"Turpinoties karadarbībai, kurā, aizstāvot savu zemi, cīnās un mirst arī Ukrainas atlēti, Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas sportistu vienlaicīga dalība Olimpiskajās spēlēs nešķiet iespējama. Līdzīgi grūti iedomāties, ka Krievijas Olimpiskās izlases sportisti pirms starta olimpiādē izteiktu nosodījumu savas valsts agresijai Ukrainā. Taču ir izvēles un lēmumi, kurus tiešā veidā ietekmēt nevaram. Starptautiskā Olimpiskā komiteja ir privāta organizācija. Tāpēc, solidarizējoties ar Ukrainu, sekosim tās Olimpiskās komitejas konsultācijām ar savām nacionālajām sporta federācijām, vērtējot, vai piedalīties Olimpiskajās spēlēs Parīzē. Nepieciešamības gadījumā būsim gatavi pieņemt solidārus lēmumus," viņš norāda.

Jau vēstīts, ka Āzijas Olimpiskā padome (OCA) ceturtdien paziņoja, ka Krievijas un Baltkrievijas sportisti drīkstēs piedalīties šī gada Āzijas spēlēs. Ja Krievijas un Baltkrievijas sportistiem tiks dota iespēja pildīt Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijas kritērijus, tad, piemēram, smaiļošanā, startējot Āzijas zonā, viņi būs ieguvēji, jo tur ir krietni zemāka konkurence nekā Eiropā.

SOK ieskatā, valdības nedrīkstētu izlemt, kuri sportisti var piedalīties sacensībās un kuri nē. Tāpat konsultāciju procesā nonākts pie secinājuma, ka nevienam sportistam nevajadzētu liegt piedalīties sacensībās, liegumu pamatojot tikai ar viņa pilsonību.

Kā priekšnoteikumus, lai sportisti varētu atgriezties sacensību apritē, SOK min, ka tie varētu startēt tikai kā neitrāli sportisti, nekādā veidā nepārstāvot savu valsti vai federāciju, līdzīgi kā tas ir profesionālajās sporta līgās Eiropā, ASV un Kanādā, kā arī atsevišķos individuālajos sporta veidos.

Tāpat sportisti sacensībās varētu piedalīties, ja pilnībā respektē Olimpisko hartu. Pirmkārt, tie var būt tikai sportisti, kas nav aktīvi atbalstījušu Krievijas karadarbību Ukrainā. Otrkārt, šiem sportistiem jāatbilst Pasaules antidopinga kodeksam un citiem antidopinga noteikumiem.

Gadījumā, ja sportisti neievērotu šos priekšnosacījumus, starptautiskajām federācijām un/vai sacensību rīkotājiem nekavējoties jāatstādina viņus no sacensībām, ziņojot par to SOK.