SOK prezidents Bahs turpina atbalstīt ideju par Krievijas sportistu atgriešanos sacensībās

Starptautiskās Olimpiskās komitejas prezidents Tomass Bahs joprojām aizstāv SOK paustos centienus un meklēt ceļus, kā Krievijas un Baltkrievijas sportisti varētu atgriezties sacensībās, vēsta ārvalstu masu mediji.

SOK janvārī aicināja skatīt ceļus, kā agresora Krievijas un tās atbalstītājas Baltkrievijas sportisti varētu atgriezties starptautiskajā sporta apritē, arī olimpiskajās spēlēs. Kā priekšnoteikumus, lai sportisti varētu atgriezties sacensību apritē, SOK min, ka tie varētu startēt tikai kā neitrāli sportisti, nekādā veidā nepārstāvot savu valsti vai federāciju. Tāpat sportistiem jārespektē Olimpiskā harta un viņi nedrīkstētu būt Krievijas uzsāktā kara atbalstītāji.

Trešdien Bahs uzstājās Esenē notikušajā politiskajā forumā, aizstāvot SOK ideju. Pie foruma norises vietas pulcējās vairāki simti ukraiņu bēgļu un viņu atbalstītāju, kas ar iespaidigiem plakātiem un saukļiem iestājās pret Baha un SOK ideju.

People protests against any participation of Russian and Belarusian athletes at Olympic Games. #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/5xVaEzBEW9

Sports cannot be out of politics when a big cynical war is on.

With 1+1 Media, the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, and representatives of the sports community, I urge the IOC and its President Thomas Bach to suspend Russian and Belarusian athletes from the 2024 Olympics. pic.twitter.com/FT6eWnrMSW