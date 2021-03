Šonedēļ atsāksies arī sieviešu handbola virslīga; LSPA izstājas no čempionāta

Latvijas Handbola federācija (LHF) jau iepriekš ziņoja, ka pēc izmaiņām Ministru kabineta noteikumos LHF sacensību komisija lēmusi par vīriešu un sieviešu virslīgas čempionāta atsākšanos. Vīriešiem čempionāts tika uzsākts jau pagājušajā nedēļas nogalē ar Dobeles "Tenax" un ASK/LSPA savstarpējo spēli, bet šonedēļ ar četrām spēlēm Latvijas čempionāts turpināsies arī sieviešu virslīgā, ziņo Latvijas Handbola federācija (LHF).

Jau sestdien, 27. martā, pulksten 12.00, pirmo spēli pēc čempionāta atjaunošanas sieviešu virslīgā aizvadīs Ludzas sporta kluba "Latgols" sieviešu komanda, savā laukumā tiekoties ar "Jēkabpils SS". Savukārt, dienas otrajā cīņā, pulksten 14.00, Salaspilī norisināsies spēle starp "Salaspils SS" un "REIR Dobele" sieviešu komandām.

Svētdien, 28. martā, "Jēkabpils SS" un "REIR Dobele" atgriezīsies savos laukumos, lai attiecīgi, Jēkabpilī, pulksten 11.45, uzņemtu "Salaspils SS" komandu, bet Dobelē, pulksten 13.00, norisināsies mačs, kurā viesos būs "Stopiņu NHK" sieviešu komanda.

27. marts, 12.00, Ludza, SK Latgols – Jēkabpils SS

27. marts, 14.00, Salaspils, Salaspils SS – REIR Dobele

28. marts, 11.45, Jēkabpils, Jēkabpils SS – Salaspils SS

28. marts, 13.00, Dobele, REIR Dobele – Stopiņu NHK

Šobrīd līderpozīcijas pēc aizvadītajām spēlēm rudenī ir "Stopiņu NHK" komandai, kas kopumā pēc aizvadītām piecām spēlēm ieguvusi deviņus punktus. Stopiņu handbolistes četras reizes svinējušas uzvaru un vienreiz spēlējušas neizšķirti. Tuvākās sekotājas turnīra tabulā ir Ludzas handbolistes, kuras četrās spēlēs trīs reizes izcīnījušas uzvaru, bet vienu reizi piedzīvoja zaudējumu, tādējādi izcīnot sešus punktus.

Savu dalību no sieviešu virslīgas čempionāta atsaukusi LSPA komanda. Izvērtējot visus apstākļus, kas radušies saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu, tika nolemts čempionātu neturpināt.

LSPA galvenais treneris Rihards Leja uzsver, ka šobrīd čempionātu turpināt nav racionāli: "Galvenais faktors, kāpēc izstājamies no čempionāta ir iemesls, ka šobrīd mācības LSPA notiek attālināti un tas nozīmē, ka lielākā daļa komandas šobrīd nav Rīgā un nespēj piedalīties treniņprocesā. Komandā ir arī ārzemju studentes no Rīgas Stradiņa universitātes, kas arī atgriezušās savās dzimtajās valstīs un tieši tā pat kā Latvijas studentēm arī viņām studijas norisinās attālināti. Viņām šobrīd nav iespēja atgriezties Latvijā, lai šeit uz vietas dzīvotu, mācītos, trenētos un tādēļ arī viņas izkrīt no sastāva."

"Principā paliek kopumā septiņas meitenes uz vietas Rīgā, kas varētu aizvadīt treniņus un spēles. Tas ir ļoti riskanti čempionātu turpināt ar tik mazu sastāvu. Iespējams kāda netiek uz spēli vai sliktākajā gadījumā iegūst vēl traumu. Galu galā skatoties arī šo situācijas šobrīd neliekas racionāli ieguldīt finanšu līdzekļus, lai šādā režīmā ar vienu sastāvu aizvadītu turpmāko sezonu," skaidro Leja.

Lai arī LSPA komanda sieviešu virslīgu šosezon neturpinās, spēlētājas, kurām ir iespēja trenēties un piedalīties spēlēs tiek aizdotas citiem klubiem. Piemēram, Ludzas sporta klubam "Latgols" un "Stopiņu NHK". Tas tiek darīts ar mērķi, lai spēlētājām būtu spēļu prakse un tās, kas šobrīd ir kandidātes nacionālajā sieviešu handbola izlasē, spētu labāk sagatavoties Eiropas čempionāta kvalifikācijai.

Arī Latvijas sieviešu handbola izlases galvenais treneris Māris Cibuļskis atzīmē, ka virslīgas atsākšana ir ļoti nozīmīga izlasei: "Tas ir ļoti svarīgi. Meitenēm nav spēļu prakses un to arī varēja ļoti manīt [izlases sabraukuma] savstarpējā treniņspēlē."

Iepriekš arī tika ziņots, ka LHF sacensību komisija lēmusi par Covid-19 testēšanu spēlētājiem katru nedēļu, lai nodrošinātu augstāku drošību spēlētājiem. Šie testi tiek veikti gan sieviešu, gan vīriešu virslīgai pirms nedēļas nogales spēlēm.