Spānijas un Zviedrijas handbolisti tiksies Eiropas čempionāta finālā

Spānijas un Zviedrijas vīriešu handbola izlases piektdien Budapeštā sasniedza 2022. gada Eiropas čempionāta finālu.

Pusfinālā spāņi ar rezultātu 29:25 (13:14) pārspēja Dāniju.

Pirmo puslaiku ar vienu vārtu pārsvaru uzvarēja dāņi, bet no mača 41. minūtes spāņi ieguva vadību un to vairs no rokām neizlaida.

Spānijas izlases rindās rezultatīvākais ar 11 gūtiem vārtiem bija Aleišs Gomess, kamēr dāņiem astoņus guva Daiņa Krištopāna komandas biedrs Mikels Hansens. Uzvarētāju vārtsargs Gonsalo Peress-Moreno atvairīja 14 metienus jeb 38% raidījumu.

Savukārt zviedri ar rezultātu 34:33 (17:14) apspēlēja Franciju.

Zviedrija lielu daļu pirmā puslaika bija iedzinējos, bet pēc tam pārņēma vadību un priekšā bija visu otro spēles puslaiku.

Uzvarētājiem deviņus vārtus guva Jims Gotfridsons, bet Francijas izlasē pa deviņām bumbām pretinieku vārtos iemeta Aimeriks Minne un Igo Deskats. Zviedrijas izlases vārtos atgriezās Andrēass Palika, kurš ne tikai glāba svarīgos brīžos, bet arī pats guva trīs vārtus.

Spānijas handbolisti spēlēs ceturtajā finālā pēc kārtas un lūkos atkārtot iepriekšējo divu meistarsacīkšu veikumu, kad izcīnīja savus pirmos titulus. Četrkārtējie čempioni zviedri titulcīņā atgriezušies pēc viena turnīra pārtraukuma.

Savā starpā abas izlases finālā tiksies trešo reizi. 1998. gadā ar 25:23 pārāki bija zviedri, bet 20 gadus vēlāk spāņi revanšējās ar 29:23.

Piektdien cīņā par piekto vietu Norvēģija ar 34:33 (16:12) pagarinājumā uzvarēja Islandi. Norvēģiem astoņus vārtus guva Sanders Sagosens, bet islandiešiem desmit precīzi metieni bija Omāram Ingi Magnusonam.

Sacensībās piedalās 24 komandas, kas sadalītas sešās grupās. Divas labākās katras grupas vienības ieguva tiesības cīnīties otrajā grupu turnīrā, kurā katrā no divām grupām bija pa sešām komandām. Pirmo divu vietu ieguvējas iekļuva pusfinālā, bet trešo vietu ieguvējas tikās cīņā par piekto vietu.

Četras komandas nodrošinās vietu nākamā gada pasaules čempionātā, kurā vieta bez mājiniecēm Polijas un Zviedrijas jau nodrošināta arī pasaules čempionei Dānijai.

Eiropas čempionāts noslēgsies svētdien ar finālu "MVM Dome" arēnā Budapeštā.