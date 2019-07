Sporta arbitrāžas tiesa atcēlusi Mutko piespriesto mūža diskvalifikāciju

Sporta arbitrāžas tiesā (CAS) ceturtdien atcēlusi iepriekš piespriesto mūža diskvalifikāciju Krievijas valdības priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam Mutko.

Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) Mutko 2017. gada decembrī piesprieda mūža diskvalifikāciju, jo viņš bija iesaistīts Krievijas dopinga skandālā, kas notika 2014. gadā pēc Soču olimpiskajām spēlēm. Pēc Olimpiādes noskaidrojās, ka Krievijā tika izveidota valsts atbalstīta dopinga lietošanas sistēma.

Zīmīgi, ka Mutko tobrīd ieņēma sporta ministra amatu.

Savukārt CAS savu lēmumu pamatoja ar to, ka Mutko nebija nedz atlēts, nedz treneris, nedz tika iekļauts apkalpojošajā personālā, tāpēc viņam piespriestā diskvalifikācija esot ārpus arbitrāžas tiesas jurisdikcijas. Lēmumā arī noteikts, ka Mutko ir tiesības apmeklēt turpmākās Olimpiādes, ja vien SOK viņu uz tām ir ielūgusi.

Līdz ar pieņemto lēmumu Krievijas Olimpiskās komitejas goda vadītājs Aleksandrs Žukovs paziņoja, ka atceltā diskvalifikācija pierādot faktu, ka tāda valsts atbalstīta dopinga sistēma nekad nav pastāvējusi.

"Pasludinātais lēmums tikai pierāda to, ko mēs jau iepriekš regulāri teicām – tāda valsts dopinga programma nekad nav pastāvējusi," ziņu aģentūrai TASS teica Žukovs. "Man ir prieks, ka CAS ieņēmusi šādu pozīciju. Apvainojumi pret Krieviju par it kā esošu valsts dopinga programmu bija nepamatoti. Tie bija safabricēti meli no Grigorija Rodčenkova puses, kurš pats vadīja šo sistēmu."

Jau ziņots, ka Krievijai tika aizliegts piedalīties 2018. gada Phjončhanas olimpiskajās spēlēs Dienvidkorejā, tomēr 168 atlēti no Krievijas drīkstēja startēt zem neitrāla karoga. Savukārt trīs dienas pēc Olimpiādes SOK atkal savā biedru lokā uzņēma Krieviju.

Tāpat Pasaules Antidopinga aģentūra (WADA) Krievijas Antidopinga aģentūras (RUSADA) darbību atjaunoja tikai pērnā gada septembrī. Tai pat laikā tika noteikts, ka līdz gada pēdējai dienai Krievijai ir jānodrošina pieeja Maskavas antidopinga laboratorijai. Tomēr tas tika izdarīts ar nokavēšanos.