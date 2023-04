Sporta deju pāris no Latvijas sasniedz ceturtdaļfinālu Eiropas čempionātā Latīņamerikas dejās jauniešiem

Moldovā notikušajā Eiropas čempionātā Latīņamerikas (LA) dejās jauniešiem (no 16 līdz 18 gadu vecumam) rīdzinieki Ernests Dimants ar Mariju Paščenko spraigā cīņā sasniedza ceturtdaļfinālu un ieguva 25. vietu 48 pāru konkurencē, informē Latvijas Sporta deju federācijas (LSDF) preses sekretārs Ivars Bācis.

Uz Eiropas čempionātu saskaņā ar LSDF noteikumiem parasti dodas valsts čempionāta pirmais un trešais pāris. Kišiņevā mūsu valsti pārstāvēja čempionāta uzvarētāji Ernests Dimants un Marija Paščenko (Daces deju skola) un 4. vietas ieguvēji Armands Goldbergs un Anastasija Čerņigova (Vecrīga), jo trešais pāris ar igauņu puisi gada pirmajā pusē vēl nevar Latviju pārstāvēt šādos čempionātos.

Noslēdzošo sezonu jauniešu grupā dejojošie Dimants ar Paščenko, kuri 2022. gada pasaules čempionātā Standartdejās iekļuva pusfināla divpadsmitniekā, LA dejās šāda mēroga sacensībās jauniešiem piedalījās pirmo reizi. Ernests un Marija ļoti sīvā cīņā ar Igaunijas pāri, nopelnot 15 punktus no 45 maksimālajiem, caur "adatas aci" iekļuva ceturtdaļfinālā, kur ieņēma 25. vietu. Junioros 2019. gadā viņi LA dejās bija trīsdesmitie, līdz ar to Kišiņevā iegūtā vieta ir Dimanta un Paščenko labākais rezultāts LA dejās.

Tikmēr pirmo gadu jauniešu grupā dejojošajiem rīdziniekiem Goldbergam un Čerņigovai šī bija debija kādā no čempionātiem. Armandam un Marijai līdz ceturtdaļfinālam pietrūka astoņu punktu, ieņemot dalītu 33. -35. vietu.

Pagājušā gadā Eiropas čempionātā 14. vietā kopā ar Latvijas dejotājiem Danilu Ternoviku/Sindiju Grantu palikušie moldāvi Armands Georgesku un Kamila Novosjolova izmantoja mājas sienu priekšrocību un svinēja uzvaru. Vēl viens pārsteigums bija portugāļu Žoao Santannas un Lunas Pinto bronzas medaļa, jo 2022. gadā viņi ierindojās vien 38. vietā, bet pasaules čempionātā ieņēma 14. vietu.

Līdz ar to 2022. gada pasaules vicečempioniem Valteamr Bogdanam Kostneram un Daiana Dumitru Andreai no Rumānijas nācās samierināties ar otro vietu, bet pagājušā gada otrs labākais pāris Eiropā Ņikita Zemļianojs un Amēlija Seferiana no Armēnijas tika novērtēti vien uz 6. vietu. Piekto vietu ieguva pagājušā gada labākais junioru (14-15 g.) pāris pasaulē Dmitrijs Kaļistovs un Marija Albanēze (Vācija).