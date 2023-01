Sporta organizācijas ar izglītības un zinātnes ministri Čakšu pārrunā nozares ilgtermiņa attistību

"Valdības deklarācijā kā ļoti būtisku uzdevumu esam iekļāvuši veselas, fiziski aktīvas sabiedrības veidošanu. Tas nozīmē veselību veicinošu sporta aktivitāšu pieejamību visām sabiedrības grupām un plašu bērnu un jauniešu iesaisti sporta aktivitātēs. Šajā darbā mums visiem būs jāspēj rast vienoti kopsaucēji, jo tikai kopīgā darbā varam sasniegt izvirzītos mērķus," tiekoties ar sporta nozares pārstāvjiem sacīja izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

Šodien, 9. janvārī, ministre bija aicinājusi uz pirmo tikšanos pārstāvjus no biedrībām "Latvijas Sporta federāciju padome", "Latvijas Olimpiskā komiteja", "Latvijas Paralimpiskā komiteja", "Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija", "Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome", Latvijas Sporta federāciju padomes, Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas. Tikšanās mērķis bija gan savstarpēji iepazīties, gan iepazīstināt sociālos un sadarbības partnerus ar Valdības Rīcības plāna pirmo projekta redakciju sporta, jaunatnes politikas un interešu izglītības sadaļā iekļauto uzdevumu un plānoto pasākumu īstenošanai. Līdz šā gada 23. janvārim sporta organizācijas aicinātas iesniegt ministrijā savus komentārus un priekšlikumus, lai plānā ietvertās aktivitātes turpmāko gadu laikā patiešām tiek reāli īstenotas un, kā uzsvēra sanāksmes dalībnieki, nepaliek tikai uz papīra.

Tikšanās laikā sporta organizāciju vadītāji pārrunāja daudzas sasāpējušas problēmas, vienlaikus uzsverot, ka sporta nozarē vissvarīgākā ir noteiktība un stabilitāte, lai sporta organizācijas varētu plānot savu darbu un attīstību ilgtermiņā, skaidri zinot "spēles noteikumus". Ikviens lēmums ir rūpīgi jāizdiskutē ar iesaistītajām sporta organizācijām un tam jābalstās pamatotos apsvērumos, kāpēc tieši šāda rīcība sniegs labāko rezultātu. Sanāksmes dalībnieki arī akcentēja nepieciešamību skaidrāk noteikt sporta nevalstiskajām organizācijām deleģētās funkcijas, aktīvāk iesaistīt pašvaldības normatīvo aktu izstrādē un finansējuma prioritāšu definēšanā. Svarīgi ir arī jautājumi par sporta infrastruktūras atjaunošanu kopā ar pašvaldībām un tās pieejamību, tai skaitā cilvēkiem ar invaliditāti. Kā būtisks izaicinājums tika izcelta papildu finansējuma piesaiste sportam no citiem avotiem, nepaļaujoties tikai uz valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem, kas ir nepietiekami, tāpat kā daudzās citās nozarēs. Darba kārtībā arī jauna Sporta likuma izstrāde, kas nebūs viegls process un prasīs visu sadarbības partneru aktīvu iesaisti.

Sporta organizāciju pārstāvji turpināja diskusiju arī par prioritāro sporta veidu noteikšanas nepieciešamību valsts budžeta finansējuma sadalē, vienojoties, ka arī šis ir viens no jautājumiem, pie kura darbs jāturpina. Dienas kārtībā ir arī jaunie Ministru kabineta noteikumi par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā, kas paredz pārskatīt līdzšinējo kārtību un principus finansējuma sadalē. Vienlaikus sanāksmes dalībnieki atzina, ka Valdības Rīcības plāns ir laba iespēja paskatīties uz sevi no malas un nākt ar saviem priekšlikumiem, nevis tikai gaidīt lēmumus "no augšas".

Ja sportā var sasniegt labu rezultātu, tad to var sasniegt arī sporta nozare un sporta politikas veidotāji – šis tikšanās laikā izteiktais viedoklis lai kalpo kā laba ceļamaize konstruktīvai un produktīvai sadarbībai un darbam vienotā komandā, kam gatavību izteikuši visi sociālie un sadarbības partneri sporta jomā.