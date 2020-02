Starptautiskā mūsdienu deju čempionātā Rīgā gaidāmi 3500 dalībnieki

Nedēļas nogalē Rīgā notiks gada divi nozīmīgākie mūsdienu deju pasākumi – jau trešo reizi starptautiskais mūsdienu deju čempionāts "Dance of Europe Latvia 2020", kā arī risināsies Latvijas atklātais čempionāts ielu dejās.

"Esam gandarīti, ka pasākuma augstā līmeņa dēļ dalībnieku skaits pieaug, un šogad tajos būs jau 3500 dejotāji no Baltijas valstīm, Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas, Somijas, Slovākijas, Zviedrijas, Francijas u.c. Priecē, ka mums veiksmīgi izdodas sarīkot tik liela mēroga sacensības un reizē svētkus. Ārzemju dalībnieku konkurence liek čempionātam nopietni gatavoties gan pieredzes bagātākajiem dejotājiem, lai parādītu iespējami labāko māksliniecisko un sportisko sniegumu, aizstāvētu deju kluba, kā arī savas valsts godu, gan tiem, kuri pirmo reizi piedalīsies kādā no čempionātiem," saka sacensību organizators un Latvijas mūsdienu deju skolas "Dance of street" direktors Oļegs Pavlovs.

29. februārī Olimpiskajā centrā, Rīgā (Grostonas ielā 6B) no pulksten 9.00 dienas garumā dažādu deju stila dejotāji sacentīsies Latvijas atklātajā čempionātā ielu dejās Hip-hop, House, dance deju stilos, reizē priecējot skatītājus.

1. martā VEF Kultūras pilī, Ropažu ielā 2, Rīgā no pulksten 9.00 notiks starptautiskais mūsdienu deju čempionāts "DANCE OF EUROPE LATVIA 2020". Tajā iekļauti tādi deju stili kā Street Dance Show, Modern Dance, Pop Dance, Kids Dance, Show Dance, Classic Dance (New Classic Dance).

Dalībnieki atzinīgi novērtē faktu, ka Baltijā lielākais mūsdienu deju čempionāts notiek pēc amerikāņu sistēmas – tiesnešu vērtējums uzreiz pēc dejas skatāms uz lielā ekrāna, kā arī dalībniekiem ir iespēja par katru deju uzzināt tiesnešu viedokli, informē ilggadējs sacensību organizators un Latvijas mūsdienu deju skolas "Dance of street" direktors Oļegs Pavlovs.

Abos pasākumos tiesās Latvijas Mūsdienu deju asociācijas (LMDA) licencēti tiesneši un pazīstami ārzemju speciālisti no Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas, Polijas, Vācijas, Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas u.c. valstīm, kā arī tiesās VIP tiesneši – labākie dejotāji un deju skolotāji no vēl citām pasaules valstīm. Vērtēšana notiks pēc LMDA noteikumiem.

"DANCE OF EUROPE LATVIA 2020" tiks vērtēts dejotāju un horeogrāfu darbs, kā arī šovs – tēls, skatuves apģērbs, muzikālais noformējums utt. Abos čempionātos piedalīsies ne tikai bērni vecumā no 3 gadiem, bet arī pieaugušie dejotāji.

Šogad čempionāti veltīti mūsdienu deju sacensību organizatores, Dance of street treneres Lilijas Kovaļčukas piemiņai.