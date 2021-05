Stenda šāvējam Upelniekam 44. vieta Pasaules kausa posmā Itālijā

Latvijas stenda šaušanas izlases dalībnieki ar individuālajiem startiem uzsāka dalību Pasaules kausa posma sacensībās stenda šaušanā Itālijā, Lonato, un labākais ar izcīnītu 44. vietu bija Dainis Upelnieks, informēja Latvijas Šaušanas federācija.

Individuālajā vērtējumā apaļajā stendā Dainis Upelnieks, sašaujot 119 mērķus ierindojās 44.vietā, Roberts Ķēniņš ar 112 sašautajiem mērķiem - 87.vietā, savukārt Kaspars Avens sašāva 108 mērķus un ieņēma 98.vietu. Kopā vīriešu konkurencē startēja 112 dalībnieki. Sieviešu konkurencē Latvijas pārstāve Anda Lita Vāvere sašāva 99 mērķus un ierindojās 50.vietā. Latvijas sportisti uz starta izgāja jau 9.maijā, kad šāva pirmās trīs no piecām individuālā vērtējuma ieskaites sērijām (katrā sērijā 25 mērķi).

Pirmdien, 10.maijā, sportisti šāva vingrinājuma ceturto un piekto sēriju. Diena noslēdzās ar finālu, kad labākie seši sportisti gan vīriešu, gan sieviešu kategorijās cīnījās par Pasaules kausa posma individuālajām medaļām. Sieviešu fināla uzvarētājas godā tika Ostena Smita no ASV, kas pamatvingrinājumā sašāva 121 mērķi, bet finālā 55 no 60 mērķiem. Vīriešu konkurencē, lai iekļūtu fināla sešiniekā, bija jāsašauj vismaz 123 mērķi. Pasaules kausa posma uzvarētāja laurus plūca Ēģiptes sportists Azmija Mehelba, kas finālā sašaujot 56 no 60 mērķiem, par 1 sašauto mērķi apsteidza divkārtējo olimpisko čempionu Vincentu Hancoku no ASV.

11.maijā norisināsies apaļā stenda sacensības komandu vērtējumā. Tiks šautas vēl divas 25 mērķu sērijas, kuru rezultāti tiks pieskaitīti individuālajā startā iekrātajam rezultātam.

Mūsu komandai sacensības noslēgsies 12.maijā, kad jaukto pāru sacensībās uz starta izies Dainis Upelnieks ar pārinieci Andu Litu Vāveri.

Dalība Pasaules kausa posmā Itālijā esot teicams sagatavošanās posms pirms Eiropas čempionāta maija beigās Horvātijā, kur tiks sadalītas pēdējās ceļazīmes uz Tokijas olimpiskajām spēlēm, rakstīja Latvijas Šaušanas federācija.