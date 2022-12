'Super Bowl' čempions jaunā vecumā miris no vēža

Vien 31 gada vecumā no vēža miris amerikāņu futbolists Ronijs Hilmens (attēlā ar bumbu), kurš vēl tikai 2015. gadā izcīnīja prestižo "Super Bowl".

Sportistam augustā tika konstatēts rets un agresīvs vēzis nierēs - nieru medulārā karcinoma, bet aizsaulē viņš devās trešdien nieka 31 gada vecumā. Ārstniecība bija neveiksmīga, decembrī viņš nonāca slimnīcā, lai ārstētu ne tikai vēzi, bet arī pneimoniju.

Hilmens tika izvēlēts 2012. gada Nacionālās amerikāņu futbola līgas (NFL) draftā - viņu ar trešajā kārtā ar 67. numuru izraudzījās Denveras "Broncos" komanda, ar ko sportists trīs gadus triumfēja "Super Bowl".

Vēlāk savas karjeras laikā Hilmens pārstāvēja arī Minesotas "Vikings", Sandjego "Chargers" un Dalasas "Cowboys". Tiesa, kopš 2017. gada viņš vairs nebija aktīvajā sportā.

We are deeply saddened to hear about the loss of Super Bowl champion RB, Ronnie Hillman. He was 31. 🙏🕊️ pic.twitter.com/tjV0fGR8MB