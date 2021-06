Svētku nedēļas nogalē sāksies Latvijas lielākā jūras burāšanas regate 'Gulf of Riga Regatta 2021'

Šo svētdien ar svinīgu buru jahtu parādi Rīgā, Daugavas upē, tiks atklāta Rīgas līča regate jeb Gulf of Riga Regatta (#GoRR). Dalību regatē jau pieteikušas 42 komandas no piecām valstīm. To vidū ir arī pasaules un Eiropas čempioni.

"Spītējot pandēmijai ir prieks, ka arī šogad notiks Līča regate. Līdzīgi kā pērn mums līdz pat pēdējam brīdim nebija skaidrs, vai vispār burāšanas sacensības drīkstēs notikt, vai varēsim tās īstenot gan iecerētajā maršrutā, gan iepriekš plānotajos datumos," ar pārdomām dalās Latvijas Jūras burāšanas asociācijas (LJBA) valdes priekšsēdētājs Valters Romans. (..)

Šogad Rīgas līča regate tiks atklāta 27.jūnijā Rīgā, Pilsētas jahtklubā. Covid-19 ierobežojumu dēļ svinīgais krasta pasākums nebūs pieejams apmeklētājiem, taču visi varēs brīvi vērot regates atklāšanas jahtu parādi Daugavas upē, kuras sākums ir plānots pulksten 17.00 no Vanšu tilta.

Pirmdien, 28.jūnijā, regates pirmais sacensību posms ir plānots Rīgas līča akvatorijā un, ticamāk, pirmo startu pulksten 11.00 uz ūdens varēs vērot no Mangaļsalas vai Bolderājas moliem. Visiem pārējiem sacensību posmiem varēs sekot virtuāli tiešsaistē iekš sacensību mājaslapas www.gorr.lv.





Regates programma:

26. jūnijs Pilsētas jahtklubs – Rīgā, Balasta dambī, iepretim mājai Nr. 36

18.00 - 20.00 Dalībnieku reģistrācija

18.00 - 20.00 Apmērīšana un aprīkojuma pārbaude

27. jūnijs Pilsētas jahtklubs – Rīgā, Balasta dambī, iepretim mājai Nr. 36

10.00 - 16.00 Dalībnieku reģistrācija

10.00 - 16.00 Apmērīšana un aprīkojuma pārbaude

17.00 - 18.00 Jahtu parāde (Daugavas upē, sākot no Vanšu tilta)

18.00 Sacensību atklāšana

28. 06. Pirmā sacensību diena (Rīga – Rīga)

11.00 Brīdinājuma signāls uz ūdens (jūrā)

29. 06. Otrā sacensību diena (Rīga – Roņu sala)

30. 06. Trešā sacensību diena (Roņu sala – Salacgrīva)

01. 07. Ceturtā sacensību diena (Salacgrīva - Pērnava)

02. 07. Piektā sacensību diena (Pērnava - Pērnava)

~ 18.00 Apbalvošana un sacensību noslēgums Pērnavas jahtklubā