Taivāna, Vjetnama, Bahreina – badmintonisti no visas pasaules piesakās uz 'Yonex Latvia International'

Pasaules un Eiropas badmintona kalendāros ir precizēts datums un nolikums Latvijā notiekošajam Pasaules reitinga badmintona turnīram "Yonex Latvia International", kas arī šogad notiks Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā no 31.augusta līdz 4.septembrim. Kā pirmie uz turnīru jau ir pieteikušies spēlētāji no Taivānas, Indijas, Vjetnamas, Bahreinas, Kanādas, Ēģiptes un dauzām Eiropas valstīm. Pieteikšanās termiņš noslēgsies 2.augustā.

Kopš 2016.gada, kad "Yonex Latvia International" notiek Jelgavā, turnīrā ir piedalījušies dalībnieki jau no 55 valstīm. Šogad šis skaitlis kļūs vēl ievērojamāks, jo pieteikušies dalībnieki no valstīm, kuru karogs Jelgavas turnīrā tiks pacelts pirmo reizi, tai skaitā Taivāna, Ēģipte un Vjetnama. "Pēc tam, kad Jelgavā jau bija viesojušies spēlētāji no Čīles, Indonēzijas, Trinidas un Tobago, Franču Polinēzijas, Malaizijas un Austrālijas, šķita, ka vairs nav ar ko pārsteigt. Tagad mums ir jauns mērķis - sasniegt 100 dalībvalstis," uzmundrina turnīra "Yonex Latvia International" direktors Kristians Rozenvalds.

Atgādinām, ka Pasaules reitinga badmintona turnīrs Latvijā tika atjaunots 2014.gadā, kad turnīrs sākotnēji notika Rīgā un saucās "Yonex Rīga International". Kopš 2016.gada turnīrs notiek Jelgavā un saucas "Yonex Latvia International".

Turnīra "Yonex Latvia International" šogad ir Jelgavā reģistrētais badmintona klubs "Badmiton 100", bet iepriekš to rīkoja Latvijas Badmintona federācija. Turnīrs direktors kopš 2016.gada ir Kristians Rozenvalds. Turnīrs notiek ar Jelgavas domes, Latvijas sporta federāciju padomes un Latvijas badmintona federācijas atbalstu. Kopš 2014.gada Latvijas turnīru sponsorē badmintona inventāra ražotājs "Yonex". Pirms tam, Pasaules reitinga badmintona turnīri Latvijā notika arī 2005. un 2006.gadā.

Jau septīto gadu pēc kārtas Pasaules reitinga badmintona turnīrs "Yonex Latvia International" notiks Jelgavā. Šī būs jau trešā reize, kad "Yonex Latvia International" notiks Zemgales Olimpiskajā centrā, tāpat kā 2019. un 2020.gadā. Savukārt 2016., 2017., 2018. un 2021.gadā turnīrs notika Jelgavas sporta hallē.

"Yonex Latvia International" ir viens no pieciem Eiropas badmintona turnīriem, kas nemainīgi noticis arī Covid-19 pandēmijas laikā. Bez "Yonex Latvia International"2020. un 2021.gadā notika arī Yonex All England Open, Denmark Open, kā arī Bulgārijas un Portugāles starptautiskie turnīri. 2020.gadā augusta beigās notikušais Latvijas turnīrs bija īpaši nozīmīgs ar to, ka bija pirmais turnīrs Pasaulē pēc Covid-19 pauzes kopš martā notikušā Yonex All England Open, tādējādi Jelgavā notikušais turnīrs bijā kā globāls tests, vai un kā ir iespējams organizēt badmintona turnīrus pandēmijas apstākļos.

2018.gadā Latvijas turnīrs bija lielākais badmintona turnīrs Eiropā, pulcējot 335 spēlētājus no 40 valstīm. Jelgava ir bijusi vieta, kur satiekas spēlētāji no Malaizijas un Čīles, Indijas un Kanādas, Austrālijas un Islandes.

Līdz 2019.gadam Latvijas turnīram Pasaules kalendārā bija rezervēta 22.nedēļa, kas paraksti bija maija beigās vai jūnija sākumā. Tad Latvijas turnīrs notika sasaistē ar Lietuvas turnīru, kas notika nedēļu vēlāk. Taču kopš 2020.gada, sākotnēji Covid-19 apstākļu dēļ, Latvijas turnīrs notiek 35.nedēļā, kas ir augusta beigās vai septembra sākumā. 2022.gadā tika nolemts Latvijas turnīra laiku saglabāt vasaras beigās, jo šis laiks ir piemērotāks turnīra organizēšanai. "Augusta beigās vairs netraucē eksāmeni skolās un augstskolās, turklāt, augusta beigās ir pieejamākas viesnīcas, sporta zāles, transports, arī cilvēkresursi," skaidro pasaules reitinga badmintona turnīra "Yonex Latvia International" direktors Kristians Rozenvalds.

Latvijā 2022.gadā ir plānots noorganizēt trīs Pasaules un Eiropas badmintona reitinga turnīrus, tai skaitā "Yonex Latvia International" (Jelgavā, no 31.augusta līdz 4.spetembrim), Eiropas U17 reitinga turnīru "Yonex Latvia U17" (Liepājā, no 11. līdz 13.augustam) un Pasaules reitinga junioru turnīru "Yonex Latvia Junior" (Siguldā, no 11. līdz 13.novembrim). Līdz šim Latvijā notika tikai "Yonex Latvia International" un "Yonex Latvia U17", bet pasaules reitinga junioru turnīrs "Yonex Latvia Junior" šogad notiks pirmo reizi.