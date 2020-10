'Tenax' Baltijas līgā pirmajā cīņā Igaunijā piedzīvo zaudējumu

Latvijas vadošā komanda Dobeles "Tenax" sestdien Igaunijas pilsētā Kehrā piedzīvoja zaudējumu Baltijas handbola līgas (BHL) spēlē, vēsta Latvijas Handbola federācija (LHF).

Latvijas čempioni "Tenax" handbolisti pirmie no četrām Latvijas komandām jaunajā BHL sezonā aizvadīja spēli ar citu valstu komandām, sestdien Igaunijā piekāpjoties "Kehra" ar 26:27 (14:13).

Tas "Tenax" bija pirmais zaudējums BHL. Trīskārtējie BHL čempioni (2006., 2011. un 2012.gadā) un vienpadsmitkārtējie Igaunijas čempioni savā 20.sezonā BHL izcīnīja trešo uzvaru septiņās spēlēs.

Gandrīz līdz pirmā puslaika vidum notika apmaiņa ar gūtiem vārtiem, bet tad "Tenax" pirmo reizi panāca divu vārtu pārsvaru - 7:5. Nākamo reizi bumba mājinieku vārtos ielidoja tikai gandrīz pēc astoņām minūtēm, kad rezultāts jau bija 7:10 dobelniekiem par sliktu.

Šajā laika nogrieznī bija pārāk daudz zaudētu bumbu, pārāk daudz kļūdu piespēlēs, pārāk daudz tā saukto nepiespiesto kļūdu.

Pirmo puslaiku tomēr izdevās uzvarēt ar 14:13, taču savainojumu dēļ laukumu atstāja Nils Miķelsons un Egils Politers. Miķelsons atgriezās laukumā tikai spēles beigās, guva svarīgus vārtus un jau pēc spēles laika beigām nopelnīja sarkano kartīti, bet Politers spēlēt vairs nespēja.

Dobeles komanda divas reizes varēja panākt četru vārtu pārsvaru (pēc 17:14 un 18:15), taču kļūdas tam traucēja. No ārējās līnijas vārtus regulāri guva tikai Māris Veršakovs. Gandrīz desmit minūšu nogriezni "Kehra" uzvarēja ar 6:2, izvirzījās vadībā, četras reizes panāca divu vārtu pārsvaru, taču galotnē izredzes uzvarēt bija abām komandām.

Trīs minūtes un 35 sekundes pirms mača beigām Viktors Tarasenko panāca 26:26. Tāds rezultāts bija arī priekšpēdējā minūtē, kad savu uzbrukumu sāka dobelnieki, taču vārtus gūt neizdevās. 42 sekundes pirms beigām 19 gadus vecais Mamporia guva savus piektos vārtus - 27:26 "Kehra" labā. 39 sekundes pirms beigām "Tenax" pieprasīja minūtes pārtraukumu, taču pēdējā uzbrukumā līdz metienam tikt neizdevās.

Veršakovs guva septiņus vārtus, no kuriem vieni bija no septiņu metru atzīmes, bet vēl sešiem "Tenax" spēlētājiem tika pa trim vārtiem katram.

Pārāk bieži mūsu spēlē emocijas ņēma virsroku, pārāk sen mums nebija nopietnu spēļu, kas izraisīja vairākas papildu kļūdas, un tas viss izpaudās galarezultātā," pēc mača teica Dobeles komandas galvenais treneris Sandris Veršakovs. "Plus vēl dažas igauņu tiesnešu svilpes par labu mājiniekiem, un ar to visu pietika, lai zaudētu. Taču ar visu to varējām un vajadzēja uzvarēt."

Tagad jāgatavojas jau svētdienas spēlei. "Spēle Kehrā jau ir vēsture, jāskatās uz priekšu un jābrauc uzvarēt uz Vīlandi. Tur nebūs vieglāk, taču spēlei Kehrā vajadzētu mums palīdzēt nospēlēt labāk. Diemžēl diezin vai Vīlandē varēs palīdzēt Politers - viņam ir problēmas ar cirksni. Mača beigās viņš atgriezās laukumā, bet tūdaļ arī nogāja malā."

Svētdien "Tenax" tiksies ar "Viljandi" komandu, kuras rēķinā ir četri punkti sešās spēlēs. Ar šo komandu dobelnieki pēdējo reizi spēlēja 2017./2018. un 2018./2019.gada sezonās - trīs uzvaras un viens zaudējums.

Iepriekšējos trijos gados Vīlandes komanda BHL bija uzvarējusi tikai trijās spēlēs no 30. Komandu pameta vairāki tās līderi. Karls Toms, piemēram, šosezon spēlē kopā ar Latvijas izlases vārtsargu Artūru Kuģi Zviedrijas virslīgas komandā "Varberg".

Aizvadītajā sezonu starplaikā būtisks zaudējums sastāvā ir tikai viens - baltkrievs Andrejs Hapals devās uz Ziemeļmaķedonijas komandu Kavadarci "Tikveš". Arvien lielāka loma ir jaunajiem spēlētājiem, starp kuriem īpaši izceļams 16 gadus vecais Hendriks Koks - viņš var būt gan saspēles vadītāja, gan kreisā insaida lomā un ar 43 gūtiem vārtiem pašreiz ir ceturtais rezultatīvākais spēlētājs BHL.

Pēc sešām spēļu kārtām ar desmit punktiem turnīra vadībā joprojām ir dobelnieki, tikpat punktu ir Pelvas "Serviti", par punktu mazāk iekrājusi Viļņas "Šveisa", bet par diviem punktiem - "Celtnieks" piecās cīņās un Klaipēdas "Dragunas". "Latgols" ar diviem punktiem piecās spēlēs ir 11.vietā, bet pozīciju zemāk bez punktiem pēdējā vietā līgā atrodama "Ogre".

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas handbola federācijas maijā vienojās par jaunu Baltijas handbola līgas formātu - turpmāk šajā turnīrā startēs 12 komandas, pa četrām no katras valsts. No Latvijas komandām šajā sezonā startēs 2019./2020.gada sezonas vadošais četrinieks - Dobeles "Tenax", Rīgas "Celtnieks", "Ogre" un Ludzas "Latgols".

Šāds formāts paredzētu, ka četras spēcīgākās Latvijas komandas startētu tikai Baltijas līgas turnīrā, savukārt pārējās komandas no "SynotTip" handbola virslīgas apvienotos ar pirmās līgas komandām, tādā veidā izveidojot pilnvērtīgu Latvijas čempionātu ar iespēju augt un kādu sezonu izkarot sev vietu Baltijas līgas turnīrā.

Baltijas līgas čempions pirmo reizi tika noteikts 1993.gadā. Šo gadu laikā ir spēlējušas komandas no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Somijas un Grenlandes.

Iepriekšējās četras sezonas turnīrā triumfēja Somijas komanda Rīhimeki "Cocks".