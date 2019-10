'Tenax Dobele' handbolisti Eirokausos atgriežas ar uzvaru Luksemburgā

Latvijas handbola čempione "Tenax Dobele" pēc 12 gadu pārtraukuma sestdien atgriezās Eirokausu apritē, EHF izaicinājuma kausa ietvaros viesos ar 27:24 uzvarot Luksemburgas komandu "HB Dudelange".

Spēles otrajā minūtē rezultātu atklāja "Tenax Dobele" handbolists Egīls Politers. Pēc šī vārtu guvuma vairākas minūtes neviena no komandām vārtus neguva, taču metienus vairāk izdarīja dobelnieki. Puslaika piektajā minūtē vārtus guva Luksemburgas komanda, un šie vārti izlīdzināja rezultātu 1:1, un drīz pēc tam jau sekoja bijušā "Tenax Dobele" spēlētāja Toma Lielā vārtu guvums, kas izvirzīja luksemburgiešus vadībā. Tomēr "Tenax" ātri spējā atgūties un jau drīz pēc tam guva divus vārtus, kuri pagrieza rezultātu atkal par labu Dobelei.

Puslaika 13. minūtē "HB Dudelange" handbolists Mario Aničs saņēma divu minūšu noraidīju, un tas ļāva "Tenax Dobele" handbolistiem izvirzīties vadībā ar divu vārtu pārsvaru - 5:3. Tam sekoja Luksemburgas kluba trenera minūtes pārtraukuma pieprasījums. Atgriežoties no pārtraukuma, abas komandas guva vairākus vārtus, bet jau atkal 17. minūtē Luksemburgas komandas spēlētājs Josips Iličs atkal atstāja mājiniekus mazākumā.

Lai gan tulīt pēc noraidījuma Oskaram Arājam izdevās gūt vārtus, tomēr jau pēc pāris minūtēm dzeltenā kartīte tika piešķirta "Tenax" spēlētājam Andim Ērmanim, kam pēc tam arī sekoja dobelnieku trenera Sandra Veršakova minūtes pārtraukuma pieprasījums. Atgriežoties laukumā, spēles 19. minūtē Ņikitam Pančenko izdevās lielisks vārtu guvums, kas piedevām nāca kopā ar Luksemburgas spēlētāja divu minūšu noraidījumu. Šo noraidījumu "Tenax Dobele" izmantoja veiksmīgi un pirmo reizi spēlē izvirzījās vadībā ar 4 vārtu pārsvaru – 5:9.

Puslaika noslēgums nedaudz neveiksmīgāks izrādījās "Tenax" handbolistiem, un pēc Luksemburgas komandas vārtu guvuma Oskars Arājs spēles 28 minūtē nopelnīja divu minūšu noraidījumu, kas ļāva mājiniekiem gūt vēl vienus vārtus un pietuvoties līdz 1 vārtu starpībai – 10:11. Līdz ar to pirmo puslaiku ar rezultātu 10:11 uzvarēja "Tenax Dobele".

Otrā puslaika rezultātu atklāja mājinieki, taču jau tajā pašā minūtē atbildi parādā nepalika "Tenax Dobele" spēlētājs Egīls Politers. Jau pēc īsa brīža Luksemburgas handbola kluba spēlētājs Josips Iličs saņēma divu minūšu noraidījumu, kas dobelniekiem ļāva rezultātu atkal palielināt līdz 3 vārtu starpībai – 14:11. Spēles 39. minūtē dobelniekiem pēc Oskara Arāja vārtu guvuma izdevās izvirzīties vadībā jau ar 5 vārtu pārsvaru. Pēc tam komandas apmainījās ar vārtu guvumiem, tomēr nedaudz veiksmīgāk izdevās nospēlēt mājiniekiem un pēc diviem neprecīziem Aiva Jurdža metieniem "Tenax Dobele" treneris pieprasīja minūtes pārtraukumu.

Tūlīt pēc atgriešanās laukumā precīzs jau bija Aleksandrs Krastiņš, un tas uz spēles rezultāta tablo "Tenax" komandu nostādīja 4 vārtu vadībā – 19:15. Spēles 43. minūtē pēc neveiksmīga metiena, un pēc tam kļūdas aizsardzībā Egīls Politers nopelnīja divu minūšu noraidījumu, kas mājiniekiem atļāva rezultāta starpību samazināt līdz 2 vārtiem. Lai gan "Tenax" spēlētājiem izdevās atgūt rezultātu atpakaļ uz 3 punktu pārsvaru, tomēr jau spēles 47. minūtē dobelnieki atkal palika mazākumā pēc Antona Šuleiko divu minūšu noraidījuma. Šo noraidījumu "Tenax" komandai izdevās lieliski izturēt un saglabāt pārsvaru ar 4 vārtiem – 23:19. Līdz ar to HB Dudelange treneris pieprasīja minūtes pārtraukumu. Tūlīt pēc pārtraukuma, 51. minūtē mājiniekiem izdevās gūt vārtus, taču atbildi parādā nepalika Nils Miķelsons un jau tajā pašā minūtē raidīja bumbu "HB Dudelange" vārtos – 24:20.

Lai gan abas komandas apmainījās ar vārtu guvumiem, tomēr puslaika izskaņā mājiniekiem izdevās rezultāta starpību samazināt līdz 3 vārtiem un vēl līdz ar to 58. minūtē mājinieku treneris pieprasīja minūtes pārtraukumu. Pēc tam arī sekoja stratēģisks minūtes pārtraukums no "Tenax Dobele" trenera Sandra Veršakova puses, kas to pieprasīja 59. minūtē. 59. minūtē Andis Ērmanis nopelnīja arī sarkano kartiņu un līdz ar to viņam spēles laukums bija jāatstāj. Jau pēc spēles laika beigām mājiniekiem bija jāizpilda 7 metru sodmetiens, bet "Tenax Dobele" vārtsargs Mārtiņš Ozoliņš šo metienu veiksmīgi atraidīja. Abi šie minūtes pātraukumi, noraidījums un 7 metru soda metiens spēles iznākumu vairs nemainīja, un spēle noslēdzās ar rezultātu 27:24 "Tenax Dobele" labā.

Rezultatīvākie spēlētāji "Tenax Dobele" rindās, kur visi guva 5 vārtus, bija Egīls Politers, Nils Miķelsons, Oskars Arājs un Ņikita Pančenko. Vēl pa 2 vārtiem guva Aivis Jurdžs un Andis Ērmanis, kā arī pa 1 vārtiem guva Elvijs Lazda, Emīls Kurzemnieks un Aleksandrs Krastiņš.

Jau pēc nedēļas, 12. oktobrī pulksten 17:00 "Tenax Dobele" savā laukumā – Dobeles sporta centrā, uzņems "HB Dudelange", lai cīnītos šīs sērijas otrajā spēlē un noskaidrotu šis sērijas uzvarētāju. Sērijas uzvarētāju komanda tiek noskaidrota divu spēļu summā. Ja šādā veidā izveidojas neizšķirts, tad uzvar tā komanda, kas iemetusi vairāk vārtus izbraukuma spēlē. Tomēr, ja arī šādi nav iespējams noskaidrot uzvarētāju, tad sērijas iznākums tiek noskaidrots soda metienos.