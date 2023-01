'Tenax'/'Dobele' handbolisti Baltijas līgā izcīna otro uzvaru divās dienās

"Tenax"/"Dobele" komanda svētdien Baltijas Handbola līgā (BHL) izcīnīja otro panākumu divās dienās, kamēr pārējās divas Latvijas vienības piedzīvoja neveiksmes.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dobelnieki izbraukumā ar rezultātu 30:29 (18:14) guva panākumu pār "Tallinn".

Latvijas komandā rezultatīvākais ar septiņiem vārtiem bija Kārlis Krūmiņš, bet vēl pa sešiem vārtiem pievienoja Linards Usāns un Emīls Kurzemnieks. Mājinieku rindās septiņus vārtus sakrāja Volodimirs Ščerbans.

Citā spēlē "Ogre"/"Hydrox" viesos ar rezultātu 33:34 (16:18) piedzīvoja neveiksmi pret Kauņas "Granitas-Karys".

Starp Ogres handbolistiem Aleksandrs Pacikailiks izcēlās ar deviņiem vārtiem, kamēr Rihards Leja pretinieku vārtsargu pārspēja septiņas reizes. Kauņas komandā rezultatīvākais ar desmit vārtiem bija Modests Štarolis.

Vēl "ASK Zemessardze"/LSPA izbraukuma spēlē ar rezultātu 27:32 (16:18) piekāpās Klaipēdas "Dragūnas".

Viesu vienības labā Roberts Rancāns guva deviņus vārtus, kamēr mājinieku panākumu sekmēja Gītis Šmantausks, kurš guva astoņus vārtus.

A grupā "ASK Zemessardze"/LSPA ar četriem punktiem septiņās spēlēs ir piektā, bet Ogres handbolisti zaudējuši visos septiņos mačos un ir pēdējie sešu vienību vidū. B grupā Dobeles "Tenax" ar astoņiem punktiem septiņās cīņās ir ceturtā.

Šosezon BHL piedalās piecas komandas no Igaunijas, četras - no Lietuvas un trīs - no Latvijas.

Šajā sezonā sacensības notiek divās apakšgrupās, katrai ar katru spēlējot divus apļus un astoņām komandām iekļūstot ceturtdaļfinālā. Čempioni tiks noskaidroti finālčetrinieka sacensībās.

Pēc aizvadītajā sezonā sasniegtajiem rezultātiem komandas tika sadalītas divās apakšgrupās. A grupā spēlē Klaipēdas "Dragūnas", Kauņas "Granitas-Karys", "Viljandi", "Tallas"/"Mistra", "Ogre"/"Hydrox" un "ASK Zemessardze"/LSPA. B grupā sacenšas Viļņas "Šviesa", Viļņas "Amber", Pelvas "Serviti", "Tapa", "Tallinn" un "Tenax"/"Dobele".

Baltijas handbola līga pastāv kopš 1993.gada. Līgas pastāvēšanas laikā tajā spēlējušas ne tikai Lietuvas, Latvijas un Igaunijas komandas, bet arī Somijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas klubi un pat Grenlandes vienības.

BHL regulārā sezona noslēgsies 6.februārī. Ceturtdaļfinālā iekļūs katras grupas četras labākās komandas. Baltijas līgas čempioni kļūs zināmi 15.- 16.aprīlī. Regulārās sezonas uzvarētāji iegūs tiesības rīkot finālčetrinieka turnīru.