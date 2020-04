Tramps: man apnicis skatīties 14 gadus senus beisbola mačus

ASV prezidents Donalds Tramps trešdien veiks pārrunas ar vairākām profesionālā sporta amatpersonām, lai rastu veidus, kā atsākt jau mēnesi apturēto sezonu vadošajās sporta līgās, vēsta portāls "Eurohoops".

"Runāsim ar vairāku industriju līderiem, lai meklētu veidus, kā "iedarbināt" to, ko pirms pandēmijas sākuma saucām par labāko ekonomiku pasaulē," pauda Tramps. "Mums jāatgriež sports. Esmu noguris skatīties 14 gadus vecas beisbola spēles."

Tramps trešdien telefonkonferencē veiks pārrunas ar vairāku profesionālo līgu vadītājiem. Jau pagājušajā nedēļā Tramps veica sarunas ar profesionālo līgu vadītājiem.

President Trump: "We have to get our sports back. I'm tired of watching baseball games that are 14 years old." pic.twitter.com/FSUKLHI5U0