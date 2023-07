Ukrainas paukotājas diskvalifikācija: sportiste klausīja sirdsbalsij, federācija grasās iesniegt protestu

Ukrainas paukotāja Olga Harlana, pēc cīņas nepaspiežot roku pretiniecei no Krievijas, esot klausījusi savai sirdsbalsij, viņa atzina pēc saņemtās diskvalifikācijas. Savukārt Ukrainas Paukošanas federācija grasās iesniegt apelāciju, raksta "Reuters".

Jau vēstīts, ka četrkārtēja pasaules čempione Harlana pasaules meistarsacīkstēs pārspēja Krievijas paukotāju Annu Smirnovu, kura pasaules čempionātā sacenšas kā neitrālā sportiste. Pēc cīņas ukrainiete atteicās paspiest roku Smirnovai, kura to nosauca par necieņu un atteicās pamest laukumu. Vēlāk ukrainiete par to saņēma diskvalifikāciju.

"Šī bija ļoti sarežģīta un svarīga diena. Notikušais raisa ļoti daudz jautājumu. Es nevēlējos paspiest roku šai sportistei. Es darīju tā, kā teica mana sirds. Kad es dzirdēju, ka mani vēlas diskvalificēt, es sāpēs kliedzu," savā video sociālajā tīklā "Instagram" teica Harlana. "Es saprotu, gluži tāpat kā citi saprātīgajā pasaulē, ka nepieciešamas izmaiņas noteikumos, jo pasaule mainās."

Ukrainas tenisiste Jeļina Svitoļina un futbola klubi Kijivas "Dinamo" un Doņeckas "Šahtar" pauduši solidaritāti 32 gadus vecajai paukotājai.

Iepriekš tenisistes Svitoļina un Marta Kostjuka atteikušās paspiest rokas pretiniecēm no Krievijas un Baltkrievijas, reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā.

"Mēs pilnībā atbalstām Olgu Harlanu. Mēs gatavojam protestu," paziņoja Ukrainas Paukošanas federācijas prezidents Mihailo Iljaševs. "Mēs iesniegsim apelāciju, jo tiesnesis tieši neparādīja melno kartīti. Tikai vēlāk sākās runa par spēlītēm. Diskvalifikācija parādījās tikai tad, kad jau bija zināms nākamais pretinieks un nākamās cīņas tiesnesis.

Savukārt Ukrainas sporta ministrs Vadims Hutcaits uzskata, ka šis incidents ir skaidra provokācija no Krievijas puses.

#Ukrainian fencer Olga Kharlan refused to shake hands with her rival from #Russia Anna Smirnova.