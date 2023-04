Ukrainas sportisti uzvar lielākajā karatē turnīrā Baltijā – 'Grand Prix Jurmala 2023'

Nedēļas nogalē notikušajā Baltijas reģionā lielākajā karatē turnīrā "Grand Prix Jurmala 2023" komandu vērtējumā uzvarēja Ukrainas klubu apvienotā vienība "Ukranian Team", portālu "Delfi" informēja sacensību rīkotāji.

Sacensības sestdien notika Jūrmalas Valsts Ģimnāzijas sporta hallē, ko organizēja sporta klubs "IPPON.LV" sadarbībā ar Latvijas Karatē federāciju. Šis ikgadējais turnīrs tiek rīkots kopš 2016. gada (ar pauzi Covid-19 laikā), un ir kļuvis par lielāko un spēcīgāko turnīru reģionā, kurā piedalās augstākā līmeņa Latvijas un ārzemju sportisti.

Šogad sacensībās piedalījās 450 sportisti vecumā no astoņiem gadiem līdz pat pieaugušajiem no desmit valstīm (kopā 44 sporta klubi), un to tiesāšanā bija iesaistīti starptautiski licencēti augsti kvalificēti tiesneši no daudzām valstīm. Dalībnieku vidū bija daudz Eiropas un pasaules čempionātu medaļnieki, kā arī oficiālo Pasaules karatē federācijas organizēto turnīru medaļnieki.

Turnīrs notika KATA (formālo vingrinājumu komplekss, "cīņa ar ēnu") un KUMITE (cīņa ar pretinieku jeb sparings) disciplīnās, tika izspēlēti 70 medaļu un balvu komplekti.

Komandu kopvērtējumā uzvaru izcīnīja Ukrainas klubu apvienotā komanda "Ukranian Team" ar 13 izcīnītām zelta medaļām, otro vietu ar deviņiem zeltiem ieņēma "Ruslana Sadikova Sporta skola", bet trešo – klubs "Sen-Bin" no Ukrainas, kura sportisti mājup aizveda astoņas augstākā kaluma godalgas.

Prestižajā vīriešu "Open" kategorijā (bez svara ierobežojuma) zeltu izcīnīja Leons Gaiduks (Latvija), sudrabs Denam Sadikovam (Latvija), bet trešās vietas ieguva Konstiantins Janenko un Bohdans Prudkijs (abi - Ukraina).

Sieviešu kategorijā zelts lietuvietei Melitai Mikalevičuitei, sudrabs Latvijas izlases sportistei Marijai Luīzei Muižniece, bronzas medaļas arī Ukrainas sportistēm – Oleksandrai Šolohovai un Veronikai Borosanai.