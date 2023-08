Usiks ar efektīgu nokautu nosargā savas čempionu jostas

Ukrainas bokseris Oleksandrs Usiks sestdienas vakarā Polijas pilsētā Vroclavā ar tehnisko nokautu nosargāja sev piederošās čempiona jostas Pasaules Boksa asociācijas (WBA), Starptautiskās Boksa federācijas (IBF), Pasaules Boksa organizācijas (WBO) un Starptautiskās Boksa organizācijas (IBO) versijās smagajā svarā.

Usiks devītajā raundā ar tehnisko nokautu pieveica Lielbritānijas bokseri Danielu Dubuā, svinot uzvaru arī savas karjeras 21. profesionālajā cīņā. Nu jau 14 dueļus viņš noslēdzis priekšlaicīgi.

Tikmēr vien 25 gadus vecajam Dubuā šis bija otrais zaudējums 21. cīņā.

Usiks uzvaru šajā cīņā svinēja vien pāris dienas pēc Ukrainas neatkarības dienas, kas bija 24. augustā.

Cīņa iesākās nedaudz piesardzīgā un izlūkošanās manierē, kaut gan Usikam izdevās trāpīt pāris labus sitienus galvā. Tikmēr Dubuā īsti neizdevās atrast vājākus punktus ukraiņa sniegumā. Trešajā raundā brits centās uzņemties lielāku iniciatīvu un arī trāpīja pāris sitienus ķermenī, bet vienā no kombinācijām Uksiks trāpīja divus labus sitienus pa galvu.

Piektajā raundā Dubuā trāpīja Usikam zem jostas vietas, kas viņā izsauca lielas sāpes. Viņš ilgu laiku pavadīja, sēdot uz grīdas, bet pēc pāris minūšu atelpas brīža bija gatavs turpināt divcīņu. Tiesnesis brīdināja Dubuā, ka par netīru cīņu var sekot viņa diskvalifikācija. Pēc šī pavērsiena cīņa kļuva aktīvāka, abi bokseri arvien vairāk sāka nerespektēt viens otru. Šī raunda laikā Ukrainas bokseris trāpīja pāris labus sitienus, kamēr britam efektīvu sitienu bija mazāk.

