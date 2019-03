Vailders WBC čempiona jostu aizstāvēs pret Brīzīli

Amerikānis Denotejs Vailders Pasaules Boksa padomes (WBC) čempiona jostu smagsvariem aizstāvēs pret savu tautieti Dominiku Brīzīli.

Kā cīņas datums un vieta nozīmēts 18.maijs un "Barclays Center" arēna Bruklinā, kur mājas spēles aizvada Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienība "Nets".

Vailders decembrī cīņā par jostas aizstāvēšanu cīnījās neizšķirti ar britu Taisonu Fjūriju. Abi sākotnēji vēlējās revanša cīņu, bet pēc tam, kad Fjūrijs parakstīja līgumu ar ESPN, sarunas pārtrūka.

Aizpagājušajā nedēļā WBC kā Vaildera pretinieku nozīmēja Brīzīli.

"Esmu laimīgs, ka man būs iespēja no ceļa novākt obligāto pretendentu, jo tie ir kā mušas, kas lido apkārta galvai un mani nomāc. Esmu aizņemts, man ir lietas, kuras gribu paveikt. Gribu viņu novākt no ceļa, es sadragāšu šo mušu," otrdien notikušajā preses konferencē daiļrunīgs bija Vailders.

"Gribu to WBC titulu. Nebaidos parādīties ringā un censties tikt pie lielās iespējas. Zinu, ka tāda nāks kamēr vien būšu uz pareizā ceļa," pauda Brīzīle.

Pašlaik 33 gadus vecais Vailders uzvarējis 40 no 41 cīņas, 39 dueļus noslēdzot ar nokautu. Tikmēr viņa vienaudzis Brīzīle uzvarējis 20 no 21 cīņas, 18 no tām noslēdzot ar nokautu.

Brīzīle iepriekšējo cīņu aizvadīja pirms Ziemassvētkiem, kad devītajā raundā nokautēja kubieti Karlosu Negronu.

WBC ir prestižākā čempionu josta, bet Pasaules Boksa asociācijas (WBA), Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) un Pasaules Boksa organizācijas (WBO) čempiona jostas pieder britam Entonijam Džošuam, kurš tās aizstāvēs 1.jūnijā pret amerikāni Džerelu Milleru.